Рубль перешел к снижению к доллару и евро на санкционной теме и дешевеющей нефти

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро развернулись вверх на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль перешел к снижению к бивалютной корзине в условиях очередного появления в рыночной повестке санкционной темы и дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 73,69 руб. в 19:00 по московскому времени, что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,57 руб., подорожав на 19 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,55 копейки - до 79,48 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне новостей на санкционную тему и снижающейся нефти. Как сообщил Госдепартамента США, американские власти решили включить в санкционные списки, связанные с законом о нераспространении оружия массового поражения в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA), ряд структур, в том числе три из РФ. Речь идет об Asia-Invest, Charter Green Light Moscow, НПП "Пульсар", а также обо всех их правопреемниках, подразделениях и подконтрольных структурах.

Окончательная публикация соответствующего документа в Федеральном реестре США ожидается во вторник, 10 августа.

В частности, всем органам федеральной власти США запрещено приобретать какие-либо товары или услуги у данных структур, оказывать им помощь, продавать им товары оборонного значения и оказывать прочие услуги в подобной сфере, а также предписано ограничить выдачу лицензий на поставку этим организациям товаров, подпадающих под регулирование американскими властями.

Эти меры должны действовать с момента введения в течение двух лет, за исключением случаев, определенных госсекретарем США.

Глобальные инвесторы продолжают находиться в ожидании новых сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) о начале постепенного сворачивания стимулирующих мер на фоне восстановления американской экономики. В этой связи рынки ждут данных о потребительской и производственной инфляции в США в июле, которые министерство труда страны обнародует в среду и четверг, так как данные по безработице, обнародованные ведомством в прошлую пятницу, оказались намного сильнее прогнозов.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 943 тыс., максимальными темпами за 11 месяцев, свидетельствовали опубликованные я пятницу данные Минтруда. В июне, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 938 тыс., а не на 850 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,4%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,9% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 870 тыс. и снижения безработицы до 5,7%.

Доля участия населения в рабочей силе в прошлом месяце выросла до 61,7% с 61,6% в июне. Средняя почасовая оплата труда в США в июле увеличилась на $0,11 (на 0,4%) относительно предыдущего месяца - до $30,54. По сравнению с июлем 2020 года она повысилась на 4%. Средняя продолжительность рабочей недели осталась на уровне 34,8 часа.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, в понедельник российский рубль торгуется практически на уровнях пятницы, когда были опубликованы очень сильные данные по рынку труда в США, которые могут свидетельствовать, что уже на сентябрьском заседании Комитета по открытым рынкам ФРС США будет принято решение о сворачивании программы выкупа активов. "В пятницу это привело к подорожанию доллара США к различным мировым валютам, в том числе и к рублю. Против рубля играет сегодня и нефть. Октябрьский фьючерс барреля марки Brent торгуется на уровне $68,9, пробивая сегодня вниз и этот уровень. На прошлой неделе данные по годовой инфляции в РФ показали некоторое замедление, что может говорить в пользу окончания текущего цикла повышения ключевой ставки ЦБ РФ и не оказывать поддержки рублю. На этой неделе ждем данных по динамике потребительских цен в США", - подчеркивает Голубов.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов вечером в понедельник. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени упала на 2,52% - до $68,92 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на 2,74% - до $66,41 за баррель.

По итогам предыдущей недели цены продемонстрировали самое существенное падение за несколько месяцев. Фьючерсы на Brent потеряли более 6%, фьючерсы на WTI - около 7%.

Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать растущие тревоги по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса "дельта", которое может привести к ослаблению спроса на топливо в мире, пишет Trading Economics.

В Китае в минувшую пятницу было выявлено 125 новых случаев заражения, что стало максимальным показателем с середины января, при этом власти страны, как сообщается, вводят новые ограничения, в том числе отменяют авиарейсы, ограничивают движение общественного транспорта и услуги такси в ряде наиболее пострадавших регионов и предостерегают жителей 46 городов от путешествий.

В США в выходные было выявлено более 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем за шесть месяцев. Чиновники из системы здравоохранения Соединенных Штатов предупредили, что рост числа заболевших, а также летальных исходов продолжит ускоряться, если темпы вакцинации не будут увеличены, пишет Associated Press.

"Рубль вновь демонстрирует солидную устойчивость на фоне падения нефти. Это объясняется его недооцененностью к нефти, образовавшейся в прошлом месяце, что отразилось в рублевой стоимости Brent, обновившей исторический максимум, в результате чего показатель превышал 5800 рублей. Сейчас рублевая стоимость Brent опустилась к 5000 рублям, и теперь можно говорить о справедливой оценке российской валюты к нефти с точки зрения доходов госбюджета и нефтяных компаний. Поэтому дальнейшее снижение нефти может вызвать более значительное ослабление рубля", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 по московскому времени до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 августа на 37,74 копейки, до 73,5078 руб., и уменьшил курс евро на 2,43 копейки, до 86,4378 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник на 31,84 копейки по отношению к пятнице и составил 73,4753 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 25,57 копейки и составил 73,5083 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 269,537 млн, из которых $503,51 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 766,027 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился всего на 0,72 копейки, до 86,3933 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 1,53 копейки и составил 86,4226 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR422,362 млн, из которых EUR117,106 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR305,256 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 6,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - до 6,62% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 6,87% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на отметках пятницы - 7,21% и 7,3% годовых соответственно.