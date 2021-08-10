Рубль стабилен к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро торгуются в узких диапазонах на "Московской бирже" во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,63-73,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,63 руб./$1 (-3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,53 руб./EUR1 (+8 копеек к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,67 копейку к уровню закрытия 9 августа, до 79,44 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,22 копеек выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,22 копеек выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", слабое движение рубля относительно доллара и евро на старте торгов 10 августа связано с отсутствием новых стимулов к движению. Накануне вечером рубль немного просел на фоне новостей о включении российских структур Asia-Invest, Charter Green Light Moscow и НПП "Пульсар" в санкционные списки, связанные с законом о нераспространении оружия массового поражения в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA).

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