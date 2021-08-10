Индекс Мосбиржи завершил торги подъемом выше 3860 пунктов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил торги вторника ростом на внешних позитивных сигналах, лидерами роста стали цены на бумаги нефтяников и металлургов.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,7%, до 3862,32 пункта, индес РТС прибавил 0,3%, до 1646,47 пункта. Динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 2,7%.

Доллар подорожал на 24 копейки, до 73,9 рубля (+0,24 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (+2,7%), "ММК" (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), "Северстали" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,9%), ВТБ (+1,7%), "РусГидро" (+1,2%), "НЛМК" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%), UC Rusal (+1,1%), расписки TCS Group (+1%), бумаги Сбербанка (+0,9% и +1,2% "префы"), "Татнефти" (+0,9%), "Газпрома" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%).

Подешевели расписки Ozon (-1,5%), бумаги "Норникеля" (-1,1%), Polymetal (-0,8%), "Яндекса" (-0,7%), "Магнита" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Как отмечает трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, статданные по восстановлению рынка труда США в июле и надежды на скорое принятие инфраструктурного плана привели к росту индексов американского фондового рынка во вторник. В лидерах роста выступили бумаги энергетических компаний, для которых позитивом стало восстановление цен на нефть (Brent поднялась к $71 за баррель).

Российский рынок акций также подрос вместе с фондовой Европой, где инвесторы сохраняют аппетит к риску.

В США в понедельник индексы акций изменились на 0,1-0,3%, давление на рынок оказало падение цен на нефть, вызванное опасениями снижения спроса в Китае в связи с распространением нового штамма COVID-19 "дельта" в этой стране.

Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), подросла Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,1-0,4%), плюсуют Штаты (индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

На нефтяном рынке во вторник цены растут после падения до 3-недельных минимумов днем ранее, однако рост котировок ограничен из-за беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19. К 18:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 2,6%, до $70,81 за баррель (-2,4% накануне), сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 2,9%, до $68,4 за баррель (-2,6% в понедельник).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили котировки ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+11,7%), АДР HeadHunter (+8,9%), бумаги ГК "Самолет" (+8,9%), "Росгосстраха" (+7,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+5,5%).

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" может выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года. Как сообщается в материалах компании, вопрос о выплате дивидендов включен в повестку дня заседания совета директоров, которое состоится 17 августа. Заседание пройдет в заочной форме.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", комбинат платил полугодовые дивиденды лишь дважды - в 2017 и 2012 годах. Размер выплат составил 500,687 млн рублей (7,4 рубля на акцию номиналом 1 рубль) и 315,456 млн рублей (4666 рублей на акцию, номинал тогда составлял 1000 рублей). Как сообщалось, по итогам 2020 года НКХП (с учетом промежуточных за 9 месяцев) выплатил 1,16 млрд рублей дивидендов (17,19 рубля на акцию). Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Подешевели акции "Бест эффортс банка" (-32,6%), ПАО "Арсагера" (-8,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-3,4%)", префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,11 млрд рублей (из них 13,23 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,91 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,15 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").