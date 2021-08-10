Нефть немного подорожала после падения до трехнедельных минимумов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах во вторник после падения до трехнедельных минимумов днем ранее, однако рост котировок ограничен из-за беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве составляет $69,4 за баррель, что на $0,36 (0,52%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,66 (2,4%) – до $69,04 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $66,99 за баррель, что на $0,51 (0,77%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,8 (2,6%) – до $66,48 за баррель.

Падение цен на Brent и WTI в понедельник достигало более 4%, обе марки завершили торги на минимальных уровнях с 19 июля, по данным MarketWatch.

Трейдеры опасаются, что введение новых ограничительных мер для сдерживания распространения штамма коронавируса "дельта" ослабит мировую экономику и подорвет спрос на топливо, пишет Dow Jones. Хотя нефтяной рынок сейчас более сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, чем он был на протяжении большей части 2020 года, опасения относительно новых ограничений на передвижение и замедления темпов экономического роста толкают цены вниз, говорят аналитики.

Особую озабоченность участников рынка вызывает снижение спроса в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире.

Эксперты Goldman Sachs ухудшили прогноз роста экономики КНР, поскольку китайские власти были вынуждены ввести карантинные ограничения для сдерживания новой волны COVID-19. Согласно новому прогнозу, ВВП страны в третьем квартале текущего года увеличится на 2,3%, а по итогам всего года - на 8,3%. Ранее ожидалось, что темпы роста составят соответственно 5,8% и 8,6%.

На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, которые будут обнародованы во вторник и среду соответственно.

Также в центре внимания участников рынка – ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые будут опубликованы в четверг.