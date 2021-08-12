МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году на 0,1 млн б/с

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 0,1 млн б/с прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но повысило его на 0,2 млн б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчёта агентства.

В настоящее время прогнозируется рост мирового спроса на нефть в среднем на 5,3 млн б/с – до 96,2 млн б/с в 2021 году и еще на 3,2 млн б/с в 2022 году – до 99,3 млн б/с.

В прошлом месяце ожидалось, что спрос на нефть в мире в 2021 году вырастет на 5,4 млн б/с – в среднем до 96,4 млн б/с, в 2022 году – на 3 млн б/с, до 99,5 млн б/с.

"Мировой спрос на нефть в июне вырос на 3,8 млн б/с по сравнению с предыдущим месяцем, чему способствовало повышение мобильности в Северной Америке и Европе", - отмечает агентство. Однако в июле, пишет МЭА, рост спроса резко упал, и прогноз на оставшуюся часть 2021 года был понижен в связи с ухудшением ситуации с пандемией и пересмотром исторических данных.

Так, спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, в 2019 году был пересмотрен в сторону понижения на 210 тыс. б/с, но компенсирован более высокими показателями ОЭСР (+240 тыс. б/с). "Эти изменения существенно повлияли на наши оценки спроса на нефть после 2019 года", - пишет агентство.

"По нашим оценкам, спрос упал в июле (-120 тыс. б/с к предыдущему месяцу), поскольку быстрое распространение штамма COVD-19 Delta подорвало поставки в Китае (-760 тыс. б/с), Индонезии (-130 тыс. б/с) и других частях Азии", - отмечает МЭА.

Прогноз на оставшуюся часть года также был значительно понижен из-за обострения пандемии и пересмотра исторических данных. Спрос на нефть во втором полугодии снизился более чем на 500 тыс. б/с с момента публикации отчета в прошлом месяце.

В связи с тем, что уровень вакцинации будет расти в течение оставшейся части года, поставки нефти из стран ОЭСР, по прогнозам МЭА, будут расти и дальше, за исключением сезонного снижения в сентябре. "В отличие от этого, спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, упал на 640 тыс. б/с в июле, и мы не ожидаем значительного восстановления в августе (+40 тыс. б/с), поскольку штамм Delta остается преобладающим", - пишет МЭА.

Согласно прогнозам, мировой спрос на нефть вырастет на 2,6 млн б/с в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом. В четвертом квартале ожидается, что спрос вырастет еще на 1,4 млн б/с перед сезонным падением в первом квартале 2022 года.