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МЭА оценило мощности России по добыче нефти на 2022 год в 10,5 млн б/с

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает устойчивые мощности России по добыче нефти на 2022 год в 10,5 млн баррелей в сутки.

Как говорится в ежемесячном отчете аналитиков, этого уровня, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, страна намерена достигнуть к маю следующего года, и это будет на 1 млн б/с ниже нового уровня, от которого снижается добыча в рамках сделки ОПЕК+ (с мая уровень повысится с11 до 11,5 млн б/с - ИФ).

МЭА напоминает, что для Саудовской Аравии референтный уровень также повысится до 11,5 млн б/с, при том что устойчивые добычные мощности этой страны в 2022 году оцениваются в 12,25 млн б/с. Тем временем Saudi Aramco продвигает планы по увеличению мощности до 13 млн б/с, при этом ожидается, что морские нефтяные месторождения, такие как Марджан, Берри, Зулуф и Сафания, станут основной частью расширения.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в условиях роста спроса начинают ускоренно наращивать добычу нефти: с 1 августа производство увеличено на 400 тыс. б/с. Этот тренд продолжится до истечения ограничений, которые на данный момент составляют 5,8 млн б/с. При этом каждый месяц министры ОПЕК+ продолжат встречаться для оценки ситуации на рынке.

Россия и Саудовская Аравия смогут повышать добычу на 100 тыс. б/с в месяц, с августа их разрешенный уровень добычи - 9,6 млн б/с.

МЭА

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