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"Шереметьево" планирует купить 75% туроператора "Библио-Глобус"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) приобретет контрольный пакет в туроператоре "Библио-Глобус", пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к МАШ, и партнера туроператора.

Директор по связям с общественностью МАШ Анна Захаренкова сообщила "Интерфаксу", что аэропорт подписал соглашение о намерениях купить 75% в ООО "Туроператор БГ", основном юрлице "Библио-Глобуса". Также стороны оформляют ходатайство в Федеральную антимонопольную службу на получение одобрения сделки, добавила она Завершение сделки, по словам Захаренковой, запланировано на конец сентября 2021 года. Финансовые условия не раскрывается.

По данным "СПАРК-Интерфакс", на конец 2018 года (более свежих данных нет) 100% в ООО "Туроператор БГ" принадлежало гражданке РФ Юлии Туголуковой. Она, по данным РБК, вместе с мужем Александром Туголуковым в 1994 году основала группу "Библио-Глобус", которая является крупнейшем оператором внутреннего туризма. Туголукова продолжит возглавлять совет директоров компании, говорит собеседник издания. Семья Туголуковых, по словам федерального чиновника, не выйдет из бизнеса полностью, у нее останется миноритарный пакет.

Приобретение 75% "Туроператора БГ" является "существенным шагом в достижении стратегических целей группы "Шереметьево" за счет создания условий для привлечения и роста туристического пассажиропотока", заявила Захаренкова. Сделка также позволит оптимизировать использование инфраструктуры терминального комплекса и аэродрома, увеличить эффективность производственной и коммерческой деятельности группы, отметила она.

Стратегическим партнером "Библио-Глобуса" в области авиаперевозок является авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), которая в Москве базируется в "Шереметьево" с весны 2020 года.

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт РФ. АО "МАШ" контролируется ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% - у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, 2,43% - у "Аэрофлота", 1,05% - у менеджмента МАШ.

Шереметьево Библио-Глобус

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