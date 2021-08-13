Головная компания "Газпрома" получила рекордную полугодовую прибыль

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Головная компания ПАО "Газпром" в первом полугодии 2021 года получила 718,311 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам (РСБУ). Это максимальный показатель за всю историю акционерного общества.

За аналогичный период 2020 года у "Газпрома" был убыток в 253,869 млрд рублей. Компания пересчитала результат прошлого года (ранее по этой строке проходил показатель минус 277 млрд рублей).

Выручка выросла на 46% - до 2,754 трлн рублей, валовая прибыль - в 2,2 раза - до 1,405 млрд рублей.