Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,7%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением blue chips вслед за нефтью (Brent упала к $69,6 за баррель) и откатом фондовых площадок в Азии из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в мире; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,7%, при этом лидируют в откате бумаги "Русала" на корпоративных новостях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3 856,74 пункта (-0,4%), индекс РТС – 1 655,36 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,6%.

Доллар стоит 73,41 рубля (+0,2 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-3,6%), ВТБ (-1,4%), "Газпром нефти" (-1,2%), "Татнефти" (-1%), "Магнита" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "ММК" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,6% "префы"), "Интер РАО" (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), расписки Ozon (-0,1%).

Чистая прибыль "Русала" за первое полугодие 2021 года составила $2,018 млрд, из которых $1,124 млрд пришлось на неденежную статью – долю в прибыли "Норникеля". Общая чистая прибыль, связанная с участием в "Норникеле", составила $1,616 млрд. В своем комментарии глава компании Евгений Никитин отметил риски для финансовых показателей во втором полугодии, связанные с экспортными пошлинами на металлы. При этом совет директоров компании принял решение рекомендовать собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия.

Подорожали акции "НЛМК" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник преимущественно негативный. Статистика китайского производства за июль указала на проблемы в экономике из-за распространения нового штамма COVID-19. Сырьевые контракты и валюты риска вновь оказались под давлением. Поэтому ожидается снижение российского рынка акций в начале дня торгов в пределах 0,5-1%.

Управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова также полагает, что триггером нового снижения цен на нефть стали китайские статданные – промпроизводство и розничные продажи за июль в КНР резко замедлились и оказались слабее ожиданий.

Новые ограничения из-за коронавируса сказались на бизнес-процессах, подтверждая опасения, что восстановление экономики КНР под угрозой. Это становится дополнительным негативом для нефти, особенно после неутешительного прогноза МЭА, опубликованного на минувшей неделе. В начале текущей недели Brent может опуститься к $68 за баррель, считает эксперт.

Генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин считает, что рынок акций США до разворота еще не дозрел, хотя инвесторы уже скептически настроены к продолжающемуся ралли, поэтому коррекции в будущем могут оказаться ощутимыми.

На нефтяном рынке после нескольких дней чувствительных колебаний под большим вопросом остается продолжение восходящего тренда. Торги будут укладываться в широкий диапазон $67-75 за баррель Brent. На рынке акций РФ эксперт ожидает сохранения попыток дальнейшего роста в ближайшие дни.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,04-0,2%, индексы Dow Jones (+0,04%) и S&P 500 (+0,2%) показали самую длительную серию рекордов с 15 марта.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в августе рухнул до минимальных с декабря 2011 года 70,2 пункта, тогда как эксперты не ожидали изменения с июльского уровня 81,2 пункта.

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Давление на рынок Азии оказывает продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 в регионе при недостаточно быстрой вакцинации. Среди стран, фиксирующих рекорды заболеваемости уже несколько дней подряд, – Япония, Таиланд и Малайзия, близки к антирекордам Вьетнам и Филиппины.

Поддержку рынку Китая оказывают надежды, что Пекин примет меры для стимулирования экономики в условиях ослабления импульса к росту.

Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19. Так, объем промпроизводства увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, минимальными темпами за 11 месяцев, по сравнению с 8,3% в июне. Повышение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 8,5% в годовом выражении против 12,1% в июне.

На нефтяном рынке цены в понедельник продолжают снижение на опасениях за спрос, поскольку распространение нового штамма COVID-19 "дельта" начало негативно сказываться на китайской экономике.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $69,64 за баррель (-1,4% и -1% в пятницу), сентябрьская цена WTI – $67,37 за баррель (-1,6% и -0,9% в пятницу).

Последние данные Baker Hughes указали на рост активности американских сланцевых компаний. Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 397 установок. Рост стал самым существенным с апреля.