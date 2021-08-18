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Совет директоров "Роснефти" 20 августа даст рекомендации по дивидендам

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" 20 августа рассмотрит вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за первое полугодие 2021 года, сообщила компания. Также совет примет решение о созыве внеочередного собрания акционеров.

Чистая прибыль компании в первом полугодии составила 382 млрд рублей. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО и предусматривает возможность выплат два раза в год. Уставный капитал НК составляет 105 981 778, 17 рубля, он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом в одну копейку. Таким образом, на выплату дивидендов может быть направлено 191 млрд рублей, или 18,02 рубля на акцию.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,53%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал".

"Роснефть" по итогам 2020 года выплатила дивиденды в размере 6 рублей 94 копейки на акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 73,55 млрд рублей. В прошлом году из-за отрицательного показателя за первое полугодие промежуточные дивиденды не выплачивались.

Суммарные дивиденды компании за 2019 год (с учетом промежуточных) составили 33 рубля 41 копейку на акцию, общая сумма выплат - 354 млрд рублей.

Роснефть Роснефтегаз

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