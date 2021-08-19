Brent подешевела до $65,99 за баррель

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти в четверг снижаются шестую сессию кряду и дошли до минимумов с мая на опасениях трейдеров в отношении перспектив спроса на сырье из-за распространения штамма коронавируса "дельта".

Давление на рынок также оказывает укрепление доллара США после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего, что большинство руководителей Федрезерва готовы начать сворачивание программы выкупа активов в текущем году.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов в четверг 0,4%. Укрепление американской валюты традиционно способствует снижению стоимости сырьевых товаров.

К 18:10 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,24 (3,28%), до $65,99 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времене дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,36 (3,61%), до $63,1 за баррель.

"Опасения в отношении дальнейших перспектив экономики, укрепление доллара, а также общий уход инвесторов от рисков не помогают нефтяному рынку, - сказал MarketWatch. аналитик UBS Group AG Джованни Стауново. - Спрос на нефть продолжит расти в ближайшие недели, хотя и неравномерно, при том что нефтяной рынок остается дефицитным. Это должно поддержать цены в будущем".