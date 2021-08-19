Доллар подорожал на 40,5 копейки, евро - на 31 копейку

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Курс рубля к бивалютной корзине снижается в четверг на "Московской бирже" вслед за нефтью, дешевеющей шестую сессию подряд и в связи с уменьшением интереса к риску из-за возможно скорого начала сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системы США.

К 19:00 доллар США подорожал на 40,5 копейки, до 74,23 рубля. Евро подорожал на 31,25 копейки, до 86,78 рубля. Бивалютная корзин ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 36,34 копейки - до 79,84 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах вслед за нефтью, котировки которой падают шестой день подряд. Инвесторы продолжают активно выходить из рисковых активов на фоне сигналов ФРС о возможности начала сворачивания мер стимулирования в текущем году. Опубликованный накануне вечером протокол июльского заседания регулятора показал, что большинство из 19 членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) поддержали целесообразность начала сворачивания программы выкупа активов до конца 2021 года.

Представители FOMC на заседании, проходившем 27-28 июля, говорили о том, что критерий "существенный прогресс" был достигнут с точки зрения инфляции и близок к исполнению в плане ситуации на рынке труда. Тем не менее пока не ясно, готов ли Федрезерв объявить о постепенном отказе от выкупа активов уже на следующем заседании в сентябре, отмечает MarketWatch.

В декабре 2020 года комитет Федеральной резервной системы заявил о том, что он будет наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, не менее чем на $40 млрд в месяц, до тех пор "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Как сообщило Минтруда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 29 тысяч - до 348 тысяч человек. Это минимальный уровень с начала пандемии коронавируса. Аналитики в среднем ожидали снижения до 363 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели (377 тысяч), свидетельствуют данные Trading Economics.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, торги четверга проходят под знаком ухода от рисков на мировых рынках и в целом ситуация не стала исключением и для российского рубля, который вечером теряет более 40 копеек к доллару США относительно закрытия вчерашнего дня. "Падает стоимость нефти, что усиливает давление на российскую валюту. При этом стоит отметить, что доллар США растет ко многим мировым валютам - индекс DXY в четверг вечером прибавляет более 0,4%. Помимо вчерашней публикации протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США, из которых стало известно, что большинство членов комитета склоняется к началу сворачивания программы QE, масла в огонь подлили новости из Поднебесной, где регуляторы продолжают закручивать гайки в отношении технологического сектора. Все это негативно сказывается на настроениях инвесторов", - говорит Голубов.

"В четверг рубль находился под давлением провала нефтяных котировок. К концу рабочего дня цена на нефть марки Brent снижалась почти на 4%, торгуясь ниже $66 за баррель. В то же время общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков также отражала глобальный уход от риска. Доллар США торговался в плюсе практически на всех рынках EM без исключения, а против корзины основных мировых валют прибавлял около 0,3%, протестировав в течение дня отметку в 93,5 пункта. На российском рынке уже в утренние часы доллар оказался выше 74 рублей (впервые с середины прошлой недели) и до конца рабочего дня поднимался до 74,3 рублей, обновив таким образом максимум более чем за месяц. Отметим, что глобально тревога инвесторов в отношении распространения дельта-штамма коронавируса сменилась усилением опасений скорого сворачивания стимулирующих мер Федрезервом, которые накануне подогрела публикация протоколов FOMC с последнего заседания", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть снижаются в четверг, находятся на минимумах с мая из-за сохраняющихся опасений трейдеров в отношении перспектив спроса на сырье из-за распространения штамма "дельта".

Давление на рынок также оказывает укрепление доллара США после публикации протокола июльского заседания ФРС, показавшего, что большинство руководителей Федрезерва готовы начать сворачивание программы выкупа активов в текущем году. Укрепление американской валюты традиционно способствует снижению стоимости сырьевых товаров.

К 19:01 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 2,98% - до $66,2 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 3,13%, до $63,41 за баррель.

Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,23 млн баррелей - до 435,54 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,45 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00до 11:30) Банк России повысил официальный курс доллара на 20 августа на 68,7 копейки, до 74,1503 рубля за доллар, и увеличил курс евро на 49,4 копейки, до 86,615 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 58,33 копейки по отношению к среде и составил 74,1322 рубля.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 52,68 копейки и составил 74,1581 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 414,668 млн, из которых $647,21 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 767,458 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 48,92 копейки, до 86,617 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 44,91 копейки и составил 86,7045 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 819,205 млн евро, из которых 210,955 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 608,25 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали лишь небольшую разнонаправленную динамику в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,69% и 6,75% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 1 б.п. - до 6,86% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 7,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 7,33% годовых.