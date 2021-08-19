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CFO "Уралкалия" назначена топ-менеджер компании Наталия Соболева

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Директором по экономике и финансам "Уралкалия" назначена Наталия Соболева, сообщила компания.

Соболева с 2014 года занимала должность заместителя финансового директора "Уралкалия", а с июля, когда компанию покинул CFO Антон Вищаненко, исполняла его обязанности.

Соболева окончила Финансовую академию при правительстве РФ. В 2008-2012 годах она занимала руководящие должности в "Уралхиме" и "Новороссийском морском торговом порту", в 2013-2014 годах работала директором департамента аудита "Делойт и Туш СНГ".

Также "Уралкалий" решил создать дирекцию по устойчивому развитию и связям с инвесторами. Ее руководителем назначена глава IR компании Ангелина Верба.

"Уралкалий" на 100% контролируется "Уралхимом" Дмитрия Мазепина.

Уралкалий Наталия Соболева

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