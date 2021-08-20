Виноград для производства вина подорожает в РФ минимум на 30%

Прогнозируется, что рост отпускных цен составит от 15-20% за бутылку вина, розничных цен – еще больше

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Цены на виноград в России в этом сезоне вырастут минимум на 30%, прогнозируют эксперты.

"Цены на виноград в этом сезоне с учетом климатических проблем и рисков сокращения урожая вырастут не менее, чем на 30%", - сказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева (ее слова приводятся в сообщении Роскачества).

Цена реализации винограда "даже добротного среднего качества" в Крыму и на Кубани уже превышает 80-100 рублей за килограмм, а на отдельные сорта при небольшом объеме закупки может доходить до 200 рублей, отметил руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян. "Те производители, которые в последние годы системно вкладывались в виноградники, сейчас получили огромное преимущество", - полагает он.

Сдержать рост цен на свою продукцию в этом году смогу только те производители, у которых есть большие площади собственных виноградников, считает Буняева. "Те, кто закупают виноград, скорее всего, поднимут отпускные цены от 15-20% за бутылку и более. Розничные цены на вина из покупного винограда могут вырасти еще существенней. Это повысит конкурентоспособность производителей полного цикла", - сказала она.

Виноград и его переработка вносят основной вклад в итоговую цену бутылки вина - до половины себестоимости. На одну бутылку вина 0,75 литра требуется чуть больше 1 кг винограда. По оценкам экспертов Роскачества, себестоимость 1 кг винограда на площади свыше 1 тыс. га (в зависимости от региона и качества самого виноградника) составляет 25-35 рублей, на винограднике в несколько сот га - уже более 45 рублей. На небольших элитных виноградниках цена может превышать 80-100 рублей за килограмм.

При этом в связи со вступлением в силу нового закона на виноград сейчас огромный спрос, отмечает Роскачество. Новый закон о виноградарстве и виноделии вступил в силу с 26 июля 2020 года. Он, в частности, предусматривает запрет на использование импортного виноматериала при производстве российского вина.

Ранее эксперты "Национальных кредитных рейтингов" прогнозировали, что за 2021-2022 годы цены на российское вино могут вырасти в среднем на 15-20%. На рост цен повлияет подорожание винограда, снижение урожая вследствие засухи, нехватка российских саженцев и увеличение стоимости импортного посадочного материала, поясняли эксперты. В 2020 году вино подорожало в среднем 6%, в I квартале 2021 года - уже на 4,3%.

Валовой сбор винограда в 2020 году вырос до 681,9 тыс. тонн с 678 тыс. тонн в 2019 году, при этом урожайность снизилась до 92,3 центнера с гектара с 95,9 ц/га, указывало рейтинговое агентство. Производство вина в прошлом году сократилось до 44,3 млн декалитров с 46,2 млн дал годом ранее.