Мосбиржа частично распустила резерв на 505 млн руб. по краже зерна с элеваторов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Московская биржа сократила резерв, который был создан в результате кражи зерна с элеваторов в 2019 году, на 505 млн рублей (или чуть более, чем на 20% от всей суммы резерва в 2,4 млрд рублей), и отразила это в отчетности по МСФО за второй квартал, сказал журналистам финансовый директор биржи Максим Лапин.

"Мосбиржа" ранее получила 675 млн рублей страхового возмещения от СК "РСХБ Страхование". Произведенная выплата практически полностью исчерпала лимит ответственности страховщика по этому договору, отмечал "Интерфаксу" представитель страховщика.

"Мы получили от страховщика 675 млн рублей. Часть из него является роспуском резерва (505 млн рублей), часть из него из-за особенностей учета проходит по другой статье (158,7 млн рублей). (...) Мы получили всю страховку, которую могли получить", - сказал Лапин в пятницу.

Сокращение резерва, в том числе, помогло увеличить бирже чистую прибыль по МСФО во втором квартале на 2,1%, до почти 7 млрд рублей.

Недостачи зерна

Как сообщалось ранее, "Национальная товарная биржа" (входит в группу "Московская биржа") проводила поставочные торги зерном, которое выступало обеспечением по сделкам своп, при этом само зерно хранилось на элеваторах под контролем биржи. "Московская биржа" в апреле 2019 года столкнулась со случаями недостачи зерна, выступающего обеспечением по сделкам своп.

Недостача была выявлена на шести крупных элеваторах, которые находятся в разных регионах. "Мосбиржа" создала резерв в размере 2,4 млрд рублей. Созданный резерв - это верхняя оценка возможного финансового риска, которая включает в себя оценку как уже выявленных недостач на шести элеваторах, так и оценку подобного риска по другим элеваторам, ранее поясняли "Интерфаксу" на бирже. Создание резерва, в том числе, повлияло на чистую прибыль компании за первый квартал 2019 года, которая упала на 28%, до 3,1 млрд рублей.

Компания ранее называла четыре источника для восстановления резервов: погашение открытых свопов участниками, исполнение обязательств по хранению остальными элеваторами, взыскание задолженности по пропавшему зерну и получение страхового возмещения.

В августе 2019 года "Московская биржа" приостановила все операции своп на зерновом рынке.