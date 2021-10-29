"Мосбиржа" увеличила квартальную прибыль по МСФО на 20,4%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2021 года чистая прибыль "Московской биржи" по МСФО составила 6,74 млрд рублей, что на 20,4% больше, чем в июле-сентябре 2020 года.

Восемь инвесткомпаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", ожидали, что показатель вырастет на 21,6%, до 6,8 млрд рублей.

За 9 месяцев чистая прибыль "Мосбиржи" выросла на 12%, до 20,54 млрд рублей, следует из отчета.

Скорректированная чистая прибыль в третьем квартале увеличилась на 19,4%, до 6,73 млрд рублей.

Операционные доходы биржи за третий квартал выросли на 18,2%, до 13,36 млрд рублей (согласно консенсус-прогнозу, они выросли на 18,8%, до 13,3 млрд рублей).

Комиссионные доходы выросли на 25,1%, до рекордных 10,4 млрд рублей (консенсус-прогноз показывал рост на 24,5%, до 10,36 млрд рублей). Доля комиссионного дохода достигла нового рекорда в 78%, превысив стратегический уровень в 70%.

"В третьем квартале комиссионный доход биржи вырос на 25,1%. Это самый высокий показатель квартального роста в 2021 году. Темпы роста значительно опережают наши стратегические ориентиры, несмотря на снижение волатильности и высокую базу прошлого года. Большинство направлений нашего бизнеса показали значительный рост комиссионных доходов, а денежный и срочный рынки вместе с депозитарными и расчетными услугами установили рекордные значения. Рост комиссионного дохода от рынка акций соответствовал росту совокупного комиссионного дохода, несмотря на некоторую нормализацию оборачиваемости акций по мере того, как Индекс МосБиржи уверенно рос в течение квартала и превысил отметку в 4000 пунктов", - отметил через пресс-службу финансовый директор биржи Максим Лапин.

Так, комиссионные доходы на рынке акций выросли на 24%, до 1,185 млрд рублей, на рынке облигаций увеличились на 9,9%, до 649,9 млн рублей. Комиссионный доход денежного рынка вырос на 33,6% и впервые превысил 3 млрд рублей.

Комиссионный доход на валютном рынке сократился на 10,2%, до 942,9 млн рублей, на срочном рынке - вырос на 36,2%, до 1,239 млрд рублей. Комиссионные доходы по расчетно-депозитарным услугам увеличились на 30%, до 2,1 млрд рублей.

Прочий комиссионный доход вырос на 35,7%, до 1,2 млрд рублей, в основном за счет консолидации Inguru. Рост доходов от продажи программного обеспечения и оказания технических услуг составил 32,9%, в основном за счет роста продаж протокола ASTS FIFO MFIX.

Процентные доходы сократились на 1,9%, составив 2,91 млрд рублей (по консенсус-прогнозу выросли на 2,7%, до 3,05 млрд рублей). "Чистый процентный доход завершил фазу снижения, и мы не ожидаем, что его вклад будет замедлять рост наших операционных доходов в будущем", - отмечается в сообщении биржи.

Операционные расходы увеличились на 17,3%, до 4,95 млрд рублей (консенсус-прогноз: рост на 17,5%, до 4,96 млрд рублей).

EBITDA выросла на 18,4%, до 9,3 млрд рублей (консенсус-прогноз - увеличение на 19,3%, до 9,4 млрд рублей). Скорректированная EBITDA составила 9,33 млрд рублей, что на 17,5% больше, чем в третьем квартале 2020 года.

Размер собственных средств биржи по итогам третьего квартала составил 88 млрд рублей. По состоянию на конец сентября она не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат был равен 1,08 млрд рублей, средства в основном были направлены на разработку и приобретение программного обеспечения.

Основными акционерами "Московской биржи" являются Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Free float составляет 63%.

В группу "Московская биржа" также входят "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).