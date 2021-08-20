Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу умеренным ростом вместе с нефтью в рамках коррекции после падения накануне, сдерживающим "быков" фактором выступает снижение индексов в Азии; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов подросли на 0,1-0,2%, при этом лидируют не входящие в расчет индексов бумаги "Распадской" на корпоративных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3 863,01 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1 637,37 пункта (+0,1%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" смешанная в пределах 1,7%.

Доллар стоит 74,34 рубля (+0,14 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+0,9%), акции "Газпром нефти" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,2% "префы"), "ММК" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,2% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,2%).

"Московская биржа" по итогам второго квартала 2021 года увеличила чистую прибыль на 2,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 6,96 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Это чуть ниже консенсус-прогноза аналитиков инвесткомпаний и банков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали, что чистая прибыль "Мосбиржи" вырастет на 3,8%, до 7,08 млрд рублей.

"НОВАТЭК" занял место "Норникеля" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 (строится на основе индекса MSCI Russia Standard) по итогам августовской ребалансировки, сообщил индексный провайдер MSCI. Как ранее сообщалось, эксперты ожидали такой исход ребалансировки. Изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.

Подешевели расписки Ozon (-1,7%), акции UC Rusal (-1,3%), "Яндекса" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,4%), "МТС" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Во втором эшелоне выросли акции "Распадской" (+12,9%, до 287,78 рубля).

EBITDA ПАО "Распадская" в I полугодии составила $310 млн против $124 млн годом ранее, сообщила компания. Данные за I полугодие включают консолидированные активы "Южкузбассугля" (Новокузнецкая площадка). Группа получила чистую прибыль в размере $181 млн по сравнению с $104 млн годом ранее.

Совет директоров "Распадской" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам I полугодия 2021 года в размере 23 рубля на акцию (отсечка реестра акционеров - 4 октября). Также совет утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания будет выплачивать дивиденды раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х и не менее 50% FCF, если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, при ухудшении внешнего фона нефть Brent может протестировать нижнюю границу диапазона $65-70 за баррель.

Цены на нефть Brent в пятницу отскакивают вверх после отката к уровням мая (ближайший фьючерс Brent уходил ниже $66 за баррель). Но глобально сырье остается под давлением на фоне рисков по балансу и опасений по экономике КНР. Намеки ФРС о возможном сворачивании программы выкупа активов в этом году также не способствуют росту интереса спекулянтов к нефти. В пятницу ожидаются попытки нефти Brent вернуться к $67+ за баррель. Среднесрочно актуальным остается диапазон $65-70 за баррель с риском теста нижней границы при ухудшении внешнего фона.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу остается негативным, но краткосрочная перепроданность российских активов может привести к коррекции в пятницу.

Азиатские индексы преимущественно в минусе, но сырьевые контракты растут. Внешний календарь статистики пуст, а в России интерес представляют отчеты по МСФО компаний "Ленэнерго", "Московская Биржа", "Распадская", а также рекомендации по дивидендам "Роснефти".

Протокол заседания ФРС вряд ли окажет длительное негативное влияние на рынки, поскольку о сокращении покупки облигаций уже нынешней осенью говорили многие представители американского регулятора. Скорее можно говорить об актуализации страхов, что программа будет полностью свернута в середине 2022 года, а после этого начнется повышение ставки. Тем не менее, протокол стал в большей степени поводом для фиксации прибыли на перегретых рынках. В итоге доллар оказался на максимуме за девять месяцев, нефть на минимуме за три месяца, а рынки стремительно отходят от своих исторических максимумов. Российский рынок акций долго пытался расти на фоне постоянного притока новых инвесторов, но и этой подпитки ликвидности уже не хватает.

Нефть дешевела шесть сессий подряд. Соответственно, можно говорить о локальной перепроданности актива. Впрочем, потери в нефтяных контрактах также фиксируются уже три недели подряд. Столь негативная динамика проявляется на фоне распространения Delta-штамма коронавируса, против которого созданные вакцины обладают низкой эффективностью. Карантинные меры приняты в Японии, КНР, Филиппинах, Таиланде, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Плюс к этому близится завершение высокого сезона спроса на бензин в северном полушарии. Тем не менее, в техническом плане нефть выглядит излишне перепроданной и может завершить пятничные торги отскоком, считает Кочетков.

В США индексы акций накануне изменились на 0,1-0,2%, Dow Jones (-0,2%) снизился по итогам третьей сессии подряд, но подросли за счет акций технологических компаний индикаторы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,1%).

Инвесторы остаются положительно настроенными в отношении роста корпоративных прибылей, однако опасения относительно распространения нового штамма коронавирусной инфекции продолжают оказывать давление на рыночные настроения, отмечает MarketWatch.

Протокол июльского заседания Федеральной резервной системы показал, что большинство из 19 членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в прошлом месяце поддержали целесообразность начала сворачивания программы выкупа активов до конца текущего года.

Тем не менее пока не ясно, готов ли Федрезерв объявить о постепенном отказе от покупки бумаг уже на следующем заседании в сентябре, отмечают эксперты.

В пятницу в Азии сохраняется негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%) на фоне опасений, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" приведет к ослаблению темпов экономического роста в регионе, также "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Статданные из Японии, опубликованные в пятницу, показали очередное снижение потребительских цен в стране (в июле цены снизились на 0,3%) на фоне сокращения объемов потребления из-за новой волны заболеваемости COVID-19.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу отскакивают вверх после падения накануне до минимумов с мая. Снижение продолжалось шесть сессий подряд, что является самым длительным подобным периодом с февраля 2020 года, пишет MarketWatch.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $66,64 за баррель (+0,3% и -2,6% в четверг), сентябрьская цена WTI – $64,05 за баррель (+0,6% и -2,7% накануне).

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть из-за распространения штамма COVID-19 "дельта". Особенное беспокойство вызывают страны Азии и, в частности, ключевой импортер нефти Китай, который ввел меры для ограничения передвижения граждан из-за пандемии, пишет Bloomberg.

Срок действия сентябрьских фьючерсов на WTI истекает в пятницу. С начала текущей недели Brent подешевела на 5,5%, WTI – более чем на 6%.