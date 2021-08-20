Petropavlovsk в июле увеличил выпуск золота из своего сырья на 11%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Petropavlovsk в июле 2021 года произвел из собственного сырья 923 кг золота (около 30 тысяч унций), говорится в материалах Минприроды Амурской области. После нескольких месяцев отрицательной динамики производство выросло на 11% год к году.

Драйвером роста стал Маломыр, где производство увеличилось вдвое, до 420 кг. Пионер показал снижение на 20%, до 253 кг. Производство на фабрике Албына, включая 243 кг из сырья с нового проекта Эльга, составило 250 кг - это на 15% меньше производства Албына в июле прошлого года.

По сравнению с июнем текущего года суммарное производство Petropavlovsk выросло на 12%.

В общей сложности за 7 месяцев 2021 года группа произвела 5,8 тонны (188 тысяч унций) золота, что на 22% меньше результата аналогичного периода прошлого года.

По итогам всего 2021 года Petropavlovsk планирует произвести 370-390 тысяч унций золота из собственного сырья - на уровне прошлого года, плюс 60-80 тысяч унций из стороннего (его министерство природных ресурсов Амурской области не учитывает).

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.