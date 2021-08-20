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Brent подешевела до $65,95 за баррель

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефть возобновили снижение в пятницу и могут завершить неделю падением более чем на 6%.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на сырье из-за распространения штамма коронавируса "дельта". Особенное беспокойство вызывают страны Азии и, в частности, ключевой импортер нефти Китай, который ввел меры для ограничения передвижения граждан из-за пандемии, отмечает Bloomberg.

Ухудшению настроя трейдеров также способствовал протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавший, что большинство руководителей Федрезерва готовы начать сворачивание программы выкупа активов в текущем году, несмотря на риски, связанные с "дельтой".

Снижение цен на нефть продолжается седьмую сессию подряд - это самый длительный период непрерывного падения с 2019 года, пишет MarketWatch.

К 14:55 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,5 (0,75%), до $65,95 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на $0,44 (0,69%), до $63,25 за баррель.

Срок действия сентябрьских фьючерсов на WTI истекает в пятницу. Более активно торгуемые октябрьские контракты подорожали в ходе торгов на $0,39 (0,61%) - до $63,11 за баррель.

С начала текущей недели Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 7,6%.

"Падение цен на нефть, отмеченное по итогам шести предыдущих сессий, кажется несколько чрезмерным, - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя. - Рынок по-прежнему является дефицитным, и падение цены WTI ниже $60 за баррель привлечет множество долгосрочных инвесторов, готовых играть на повышение".

"Возможно, что дно нефтяного рынка уже близко, однако трейдерам необходимы какие-то позитивные новости, касающиеся глобального экономического роста", - сказал он MarketWatch.

Brent WTI США ФРС Китай коронавирус

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