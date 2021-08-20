Нефть Brent подорожала до $66,57 после падения цены до минимумов с мая

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу после падения накануне до минимумов с мая.

Снижение продолжалось шесть сессий подряд, что является самым длительным подобным периодом с февраля 2020 года, пишет MarketWatch.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть из-за распространения штамма COVID-19 "дельта". Особенное беспокойство вызывают страны Азии и, в частности ключевой импортер нефти Китай, который ввел меры для ограничения передвижения граждан из-за пандемии, пишет Bloomberg.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в пятницу составляет $66,57 за баррель, что на $0,12 (0,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,78 (2,6%) - до $66,45 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $64,09 за баррель, что на $0,4 (0,63%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $1,77 (2,7%) - до $63,69 за баррель.

Срок действия сентябрьских фьючерсов на WTI истекает в пятницу. Более активно торгуемые октябрьские контракты подорожали в ходе торгов на $0,17 (0,27%) - до $63,67 за баррель.

С начала текущей недели Brent подешевела на 5,5%, WTI - более чем на 6%.

"Падение цен на нефть, отмеченное по итогам шести сессий подряд, кажется несколько чрезмерным, - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя. - Рынок по-прежнему является дефицитным, и падение цены WTI ниже $60 за баррель привлечет множество долгосрочных инвесторов, готовых играть на повышение".

"Возможно, что дно нефтяного рынка уже близко, однако трейдерам необходимы какие-то позитивные новости, касающиеся глобального экономического роста", - приводит слова эксперта MarketWatch.