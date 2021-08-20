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ЦБ в июле увеличил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Банк России в июле увеличил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций, следует из его данных.

Это порядка 2-3 тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку.

По состоянию на 1 августа объем запасов монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 73,8 млн унций (около 2,295 тыс. тонн). На начало июля этот показатель составлял 73,7 млн унций (около 2,292 тыс. тонн). Рост в июле был незначительным, на десятую долю процента.

При этом стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, за месяц выросла на 3,4%, до $134,9 млрд. Это 22,4% совокупного объема резервов РФ.

С начала года объем золота в резервах сократился на 0,1 млн унций, в денежном выражении – на 2,8%.

ЦБ РФ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла – и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах была незначительной.

ЦБ РФ золото

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