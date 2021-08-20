Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги снижением в пределах 0,7%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В пятницу российские биржевые индексы завершили торги снижением вслед за паденпием котировок нефти, тогда как фондовая Европа и США попытались стабилизироваться после отката на опасениях относительно сокращения Федрезервом США мер стимулирования уже в текущем году.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,6%, до 3832,7 пункта, индекс РТС снизился на 0,7%, до 1623,5 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4%.

Доллар подорожал на 18 копеек, до 74,38 рубля.

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 1-2,6%, доллар подорожал на 1,17 рубля.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу обсудила совместное заявление Германии и США по "Северному потоку 2". Путин сообщил в ходе совместной пресс-конференции, что осталось построить 15 км трассы "Северного потока 2", а также заверил Меркель, что Россия исполнит все обязательства по транзитному контракту с Украиной. Путин также сообщил, что Россия готова и после 2024 года транзитировать газ через Украину, вопрос лишь в потребности европейских покупателей.

Подешевели в пятницу расписки Ozon (-4%), акции "АЛРОСА" (-1,7%), "НЛМК" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), расписки TCS Group (-1,4%), бумаги Сбербанка (-1,3% и -1,1% "префы"), "Северстали" (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Яндекса" (-1,1%), UC Rusal (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "Магнита" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "Норникеля" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,2%).

Подорожали акции "ММК" (+3,2%), "Газпром нефти" (+0,5%), банка ВТБ (+0,5%), "МТС" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,5%),

"Московская биржа" сообщила, что по итогам второго квартала 2021 года увеличила чистую прибыль на 2,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 6,96 млрд рублей. Это чуть ниже консенсус-прогноза аналитиков инвесткомпаний и банков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали, что чистая прибыль "Мосбиржи" вырастет на 3,8%, до 7,08 млрд рублей.

"НОВАТЭК" занял место "Норникеля" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 (строится на основе индекса MSCI Russia Standard) по итогам августовской ребалансировки, сообщил индексный провайдер MSCI. Эксперты ожидали такой исход ребалансировки. Изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.

По словам инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Ивана Малины, в лидерах роста в пятницу выступили акции "Распадской" (+27,5%) после объявления повышенных дивидендов и изменения дивидендной политики. Компания планирует выплатить дивиденды за I полугодие в размере 23 рубля на акцию, что в несколько раз выше выплачиваемых ранее (дивидендная доходность в этом случае составит 7%). Исходя из опубликованной финансовой отчетности, компания планирует единовременно направить на дивиденды более 90% денежных средств, а согласно новой дивидендной политике в будущем будет направлять на дивиденды весь свободный денежный поток при выполнении условий по кредитным метрикам. Объявление выплат акционерам выше ожиданий и обновленная дивидендная политика поддержали акции, однако инвесторам нужно быть готовым к волатильности: иностранные инвесторы все более осторожно относятся к угольным активам из-за новых климатических политик и роста популярности ESG-инвестиций, считает Малина.

В США индексы акций накануне изменились на 0,1-0,2%, Dow Jones (-0,2%) снизился по итогам третьей сессии подряд, но подросли за счет акций технологических компаний индикаторы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,1%).

В пятницу в Азии сохранилась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%) на фоне опасений, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" приведет к ослаблению темпов экономического роста в регионе. Однако в Европе наметился коррекционный отскок (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,3-0,4%), как и в США (индекс S&P 500 подрос на 0,5%, к 4430 пунктам).

На нефтяном рынке в пятницу попытки отскока оказались неудачными, цена обновили минимумы с мая. К 18:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 1,1%, до $65,72 за баррель (-2,6% в четверг), сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели в Нью-Йорке на 0,9%, до $63,11 за баррель (-2,7% накануне).

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть из-за распространения штамма COVID-19 "дельта". Особенное беспокойство вызывают страны Азии, и в частности, ключевой импортер нефти Китай, который ввел меры для ограничения передвижения граждан из-за пандемии, отмечает Bloomberg.

Срок действия сентябрьских фьючерсов на WTI истекает в пятницу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "Росинтер ресторантс холдинг" (-9%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-4,8%), ПАО "Арсагера" (-3,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-3,3%).

Подорожали акции "Распадской" (+27,5%, до 325 рублей), "Белона" (+12,2%), ГК "Самолет" (+7,5%, АДР HeadHunter (+6,3%), "Мечела" (+3,2% и +8,3% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+2,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+2,1%).

Акции "Распадской" локально взлетали до 351,6 рубля (+37,9%, новый максимум) после выхода отчета и дивидендных новостей.

EBITDA ПАО "Распадская" в I полугодии составила $310 млн против $124 млн годом ранее, сообщила компания. Данные за I полугодие включают консолидированные активы "Южкузбассугля" (Новокузнецкая площадка). Группа получила чистую прибыль в размере $181 млн по сравнению с $104 млн годом ранее.

Совет директоров "Распадской" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам I полугодия 2021 года в размере 23 рубля на акцию (отсечка реестра акционеров - 4 октября). Также совет утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания будет выплачивать дивиденды раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х, и не менее 50% FCF, и если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,05 млрд рублей (из них 10,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,02 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,59 млрд рублей на акции "Норникеля").