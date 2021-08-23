Фондовые индексы Европы выросли в пятницу, но сильно упали по итогам недели

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику по итогам торгов в пятницу, исключением стал итальянский рынок.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,33% и составил 468,8 пункта. Британский индекс FTSE 100 за день вырос на 0,4%, французский CAC 40 - на 0,3%, германский DAX - на 0,3%, испанский IBEX 35 - на 0,15%. Между тем по итогам всей минувшей недели Stoxx 600 потерял 1,5%, что стало наихудшим снижением с февраля, сообщает Trading Economics. недельное сокращение DAX составило 1,1%, CAC 40 упал на 3,9%, IBEX 35 - на 0,9% (максимальное падение с середины июля), FTSE 100 - на 1,8%.

Котировки акций Marks & Spencer Group Plc подскочили в пятницу более чем на 14% после того, как британская сеть универмагов улучшила прогноз на 2022 финансовый год.

Стоимость другой британской сети супермаркетов Wm. Morrison Supermarkets Plc повысилась на 4,2%. Она приняла предложение американской инвесткомпании Clayton Dubilier & Rice LLC о покупке за 7 млрд фунтов стерлингов ($9,55 млрд). Совет директоров Morrisons отозвал свою предыдущую рекомендацию акционерам принять предложение консорциума инвесторов во главе с Fortress Investment Group LLC, принадлежащей SoftBank Group Corp.

Бумаги M&S и Morrison стали лидерами роста котировок среди компонентов Stoxx 600.

Между тем итальянский FTSE MIB в пятницу опустился на 0,04%. В том числе существенно подешевели акции производителя товаров класса "люкс" Moncler (-1,8%), автомобильной Stellantis (-1,15%) и производителя шин Pirelli (-1%).

Акции европейских автопроизводителей снизились после заявления Volkswagen о том, что компания сократит производство на основном заводе в Вольфсбурге из-за нехватки чипов, сообщает MarketWatch. Котировки акций VW уменьшились на 1%, BMW - на 0,6%, Renault - на 1,1%.

Глобальный дефицит полупроводников, по оценке IHS Markit, приведет к сокращению выпуска автомобилей на 6,3-7,1 млн в этом году, а перебои в цепочках поставок, вызванные пандемией COVID-19, будут сказываться на индустрии и в следующем году. Только в текущем квартале аналитики прогнозируют сокращение производства на 2,1 млн машин.

Розничные продажи в Великобритании в июле неожиданно снизились на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали рост на 0,2%. Индекс потребдоверия в Великобритании в августе опустился на один пункт по сравнению с предыдущим месяцем и составил минус 8 пунктов, сообщила GfK NOP Ltd. Тем не менее, он по-прежнему существенно превышает допандемийный уровень.

Цены производителей в Германии в июле выросли на 10,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные статуправления. Скачок цен стал максимальным с января 1975 года.

"Опубликованные в пятницу данные показывают, что реальным препятствием для восстановления промышленного сектора ФРГ больше не является пандемия, а являются проблемы в цепочках поставок", - отмечает Томас Ринн, отвечающий за глобальный промышленный сектор в консалтинговой компании Accenture.