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Рубль в понедельник утром укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль в понедельник утром укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных котировок.

По итогам пятой минуты торгов курс доллара США составил 74,11 (-16 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,87 руб. (-3,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 9,8 коп. к уровню закрытия 20 августа, до 79,82 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,4 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,5 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно повышается к доллару и евро на старте торгов 23 августа благодаря нефти, которая демонстрирует уверенный рост после снижения на протяжении последних семи сессий. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывает возобновление интереса инвесторов к рисковым активам.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:05 МСК составила $66,32 за баррель, что на 1,75% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $63,21 за баррель, что на 1,72% выше уровня на закрытие рынка 20 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,77%, китайский CSI 300 - на 0,86%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,34%.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в пятницу показали уверенный рост, однако неделю все равно завершили в "минусе". Негативное влияние на настроения инвесторов в последнее время оказывают опасения относительно распространения нового штамма коронавируса, а также ожидания скорого начала отказа Федеральной резервной системы от стимулирующей денежно-кредитной политики. Аналитики теперь называют ноябрь как возможный месяц начала сворачивания Федрезервом программы выкупа облигаций объемом $120 млрд в месяц, которая была запущена в декабре 2020 года. Ранее они предполагали, что это произойдет в январе следующего года.

Между тем президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу, что он может пересмотреть свой призыв уже в октябре начать сворачивание программы Федрезерва по покупке активов, если ситуация с пандемией будет ухудшаться из-за нового штамма "дельта".

Мосбиржа

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