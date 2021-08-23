Фондовые индексы США выросли в пятницу, но завершили неделю в минусе

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Уверенный подъем американских фондовых индексов в пятницу, тем не менее, не позволил им зафиксировать рост по итогам всей минувшей недели.

Негативное влияние на настроения инвесторов в последнее время оказывают опасения относительно распространения нового штамма коронавируса, а также ожидания скорого начала отказа Федеральной резервной системы от стимулирующей денежно-кредитной политики, сообщает MarketWatch.

За прошедшую неделю Dow Jones Industrial Average потерял 1,1%, Standard & Poor's 500 - 0,6%, Nasdaq Composite - 0,7%.

Аналитики BofA Global теперь называют ноябрь как возможный месяц начала сворачивания Федрезервом программы выкупа облигаций объемом $120 млрд в месяц, которая была запущена в декабре 2020 года. Ранее они предполагали, что это произойдет в январе следующего года.

Между тем президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу в интервью Fox Business Networks, что он может пересмотреть свой призыв уже в октябре начать сворачивание программы Федрезерва по покупке активов, если ситуация с пандемией будет ухудшаться из-за нового штамма "дельта".

Локомотивом подъема в пятницу выступили акции технологических компаний. Кроме того, участники рынка начали покупать акции представителей тех секторов, которые наиболее сильно опустились за последнее время, включая нефтепроизводителей и финансовые компании.

Ликвидность "сейчас настолько мощная, что доминирующей идеей на рынке является "покупай на падении" котировок, отмечает главный инвестиционный директор CIBC Private Wealth Management Дэвид Донабедян.

Котировки акций Microsoft Corp. выросли по итогам торгов на 2,6% - до $304,36. Аналитики UBS улучшили прогноз справедливой стоимости до $350 с $325.

Кроме того, среди компонентов Dow Jones существенно подорожали бумаги ритейлера Home Depot Inc. (+2%) и производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc.

Цена акций ритейлера спортивной одежды и обуви Foot Locker Inc. подскочила на 7,3% на хорошей отчетности. Скорректированная чистая прибыль компании составила во втором квартале $2,21 в расчете на акцию при среднем прогнозе в $1,01.

Между тем стоимость Deere & Co. упала на 2,1%, несмотря на позитивные результаты. Крупнейший в мире производитель сельхозоборудования в третьем финквартале (май-июль) увеличил чистую прибыль более чем вдвое, что оказалось существенно лучше ожиданий, и поднял прогноз на весь год.

Applied Materials Inc., один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, зафиксировал рекордные показатели выручки и прибыли в расчете на акцию в третьем финансовом квартале, завершившемся 1 августа. Тем не менее, котировки бумаг компании снизились на 1,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 225,96 пункта (0,65%) - до 35120,08 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось за день на 35,87 пункта (0,81%), составив 4441,67 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов повысился на 172,87 пункта (1,19%) - до 14714,66 пункта