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"Росатом" изучит возможность привлечь средства ФНБ на литиевые проекты

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" рассматривает возможность привлечь средства из ФНБ на свои литиевые проекты, сообщил на форуме "Армия-2021" глава компании Алексей Лихачев.

"Мы очень активно занимаемся редкими и редкоземельными металлами, в данном случае выделили литиевое направление, потому что оно дает толчок направлению, связанному с накопителями энергии. Один из топовых запросов и российского, и глобального рынка - все, что связано с как большими промышленными, так и с бытовыми накопителями энергии. В данном случае литиево-ионное направление наиболее перспективное. Мы собираемся замкнуть на себя всю цепочку от добычи лития до заготовки и реализации продукции. В этой части рассматриваем возможность привлечения средств ФНБ. С Минфином работаем", - сообщил Лихачев.

По мнению главы "Росатома", "у России есть реальный шанс войти в пятерку мировых производителей лития".

Росатом Алексей Лихачев

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