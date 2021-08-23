"Газпром межрегионаз" потратит на PR-продвижение газификации 1,2 млрд руб.

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пятилетний бюджет PR-сопровождения программы газификации превышает 1,2 млрд рублей, свидетельствует тендерная документация "Газпром межрегионгаза".

Компания заключила с единственным поставщиком (его название не раскрывается) договор на "оказание консультационных, рекламных и организационных услуг по информационному и рекламному сопровождению программ газоснабжения и газификации на территории РФ".

Он действует с 19 июля 2021 до конца 2025 года. Общий бюджет составляет 1,236 млрд рублей.

В материалах МРГ указано одно требование к подрядчику - "опыт выполнения аналогичных работ и качество выполненных работ".

Как сообщалось, президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" обеспечить "поэтапное завершение газификации к 2030 году" без привлечения средств граждан. Целевым уровнем полной технически возможной газификации сетевым газом является уровень в 83% (по итогам 2020 года уровень газификации в стране достиг 71,4%).

Обязательства "Газпрома" в рамках программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ только на ближайшую пятилетку - 2021-2025 годы - составляют 526,1 млрд рублей.