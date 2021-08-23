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ЦБ РФ хочет ограничить допустимое время простоя банковских онлайн-сервисов 2 часами

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ прописал для банков пороговый уровень допустимого времени простоя технологических процессов и критерии операционной надежности, планирует ввести их с 1 октября 2022 года.

Проект положения, устанавливающий обязательные требования к операционной надежности банков, разработан на основе имеющего международного опыта и опубликован на сайте ЦБ.

Под операционной надежностью ЦБ понимает способность банка обеспечить непрерывность функционирования критически важных процессов в случае отказа или нарушений функционирования информационных, технологических систем или оборудования, несоответствия их функциональных возможностей и характеристик потребностям банка, а также в случае реализации киберрисков.

Кредитные организации должны обеспечить непревышение порогового уровня допустимого времени простоя технологических процессов, обеспечивающих выполнение критически важных процессов. Так, максимальное время простоя онлайн-сервисов дистанционного обслуживания составит 2 часа. Столько же времени дается на устранение проблем в процессе привлечения средств физлиц и юрлиц, переводов средств физлиц и открытие счетов клиентов.

Регулятор также обяжет крупные банки с активами более 500 млрд рублей реализовывать меры противодействия целевым компьютерным атакам, моделировать сценарии компьютерных атак, проводить плановые учения и оперативно взаимодействовать с Банком России.

Банки должны будут информировать ЦБ о выявленных инцидентах операционной надежности (перечень типов таких инцидентов будет размещен на сайте Банка России), о принятых мерах и проведенных мероприятиях по реагированию на выявленный инцидент операционной надежности, а также планируемых мероприятиях (включая выпуск пресс-релизов и проведение пресс-конференций, размещение информации на официальных сайтах в отношении инцидентов операционной надежности) не позднее одного рабочего дня до дня проведения мероприятия.

Кроме того, ЦБ обяжет банки не реже одного раза в год проводить анализ необходимости пересмотра значений целевых показателей операционной надежности с учетом требований к системе контрольных показателей уровня операционного риска.

ЦБ РФ

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