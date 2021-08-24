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В Минфине допустили докапитализацию Промсвязьбанка в 2021 году

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк может быть докапитализирован за счет бюджетных средств в этом году, объем выделяемых средств обсуждается. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе панельной дискуссии на форуме "Армия-2021".

"Я ожидаю, что в этом году государство окажет дополнительную поддержку Промсвязьбанку в виде дополнительной капитализации. Цифры пока обсуждаются, не хотелось бы их называть, но я надеюсь, что в этом году бюджетная ситуация нам позволит такую операцию произвести", - заявил он.

Моисеев также ожидает, что правительство поддержит предложение Минфина продлить специальную линию ликвидности от Федерального казначейства, которую Промсвязьбанк использует для финансирования оборонного комплекса.

Промсвязьбанк Минфин РФ

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