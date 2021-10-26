Промсвязьбанк может быть докапитализирован на 43,7 млрд рублей

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) может увеличить уставный капитал за счет допэмиссии акций на 43,7 млрд рублей.

Как говорится в сообщении банка, его совет директоров предложил рассмотреть этот вопрос единственному акционеру ПСБ - Росимуществу.

Сейчас уставный капитал ПСБ составляет 133,2 млрд рублей. В результате допэмиссии он может вырасти на 33% - до 176,9 млрд рублей.

"В цикле финансового планирования ПСБ совместно с Минфином и профильными ведомствами, отвечающими за развитие сектора ОПК, определяют потребности отрасли в финансировании в 2022 году. Исходя из этого, а также планов по дальнейшему развитию бизнеса банка, определена потребность в докапитализации в сумме 43,7 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в Промсвязьбанке.

"Большую часть суммы мы рассчитываем получить в конце 2021 года, оставшуюся часть - в 2022 году по мере реализации планов по финансированию ОПК", - добавил представитель банка.

В конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что дополнительная поддержка Промсвязьбанку в виде докапитализации может быть оказана в текущем году. "Цифры пока обсуждаются, не хотелось бы их называть, но я надеюсь, что в этом году бюджетная ситуация нам позволит такую операцию произвести", - заявил он тогда.

Минфин также предлагал продлить специальную линию ликвидности от Федерального казначейства, которую Промсвязьбанк использует для финансирования оборонного комплекса.

В 2022 году ПСБ может быть докапитализирован на 13,7 млрд рублей.

В конце 2020 года Промсвязьбанк получил в капитал 25 млрд рублей.

Промсвязьбанк принадлежит Росимуществу. До перехода в собственность государства банк с декабря 2017 года находился на санации ЦБ.

На базе Промсвязьбанка был создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.