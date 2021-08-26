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Brent торгуется у $71,85 за баррель

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг после трех дней роста подряд.

К 7:55 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,4 (на 0,6%), до $71,85 за баррель. За среду Brent подорожала на $1,2 (на 1,7%), ее цена на закрытие торгов составила $72,25 за баррель, что является самым высоким уровнем с 3 августа, по данным Dow Jones Market Data.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,53 (на 0,8%), до $67,82 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,82 (на 1,2%), до $68,36 за баррель - максимума с 13 августа.

На этой неделе нефть подорожала примерно на 10%. Последний раз Brent и WTI демонстрировали подъем котировок по итогам трех сессий подряд 30 июля, свидетельствуют данные FactSet.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,98 млн баррелей - до 432,564 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина снизились на 2,24 млн баррелей и составили 225,924 млн баррелей, между тем запасы дистиллятов повысились на 645 тысяч баррелей, достигнув 138,459 млн баррелей.

"Рост объемов нефтепереработки и снижение импорта привели к сокращению запасов нефти третью неделю подряд, в результате чего они снизились до самого низкого объема с конца января 2020 года", - отметил директор по исследованиям сырьевых товаров ClipperData Мэтью Смит.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали уменьшения запасов нефти на 3,2 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей и дистиллятов - на 400 тысяч баррелей.

Ранее опубликованные данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,6 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Brent WTI США Минэнерго API

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