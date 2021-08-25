Инвестиции нерезидентов в ОФЗ в июле выросли на 172 млрд рублей

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Нерезиденты в июле 2021 года увеличили вложения в ОФЗ на 172 млрд рублей, или на 5,8%, до 3,157 трлн рублей с 2,985 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Объем рынка ОФЗ в июле увеличился на 160 млрд рублей, или на 1,1%, до 15,312 трлн рублей с 15,152 трлн рублей. Таким образом, рост инвестиций нерезидентов в июле был больше прироста рынка рублевых гособлигаций.

Рост инвестиций в июле зафиксирован третий месяц подряд. В мае они увеличились на 37 млрд рублей, в июне – на 67 млрд рублей. Суммарно за эти три месяца они увеличились на 276 млрд рублей после снижения в феврале-апреле на 319 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 августа 2021 года увеличилась до 20,6% с 19,7% на 1 июля.