ВС с подачи "Северстали" определит начало действия региональных льгот по налогу на прибыль

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ с подачи ПАО "Северсталь" определит, с какого момента начинают действовать региональные льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль для компаний-инвесторов: с момента начала инвестиций или с момента принятия в эксплуатацию объекта, свидетельствует картотека суда.

Такой вопрос судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ будет изучать на примере спора "Северстали" с налоговым органом. В 2010-2014 годах АО "Северсталь - Сортовой завод Балаково" строило в Саратовской области мини-завод по производству сортового проката строительного назначения с годовым объемом производства 1 млн тонн продукции (арматура, уголок, швеллер из сталей углеродистых обыкновенного качества и низколегированных сталей). Общие инвестиции в проект составили около 23 млрд рублей, сообщала компания в 2014 году. В 2019 году "Северсталь" продала этот мини-завод за $215 млн холдингу "Новосталь-М" Ивана Демченко, завод сменил название на АО "Металлургический завод Балаково".

По окончании строительства "Северсталь", как глава консолидированной группы налогоплательщиков, в которую входил и "Северсталь - Сортовой завод Балаково", воспользовался региональной налоговой льготой для инвесторов. Вложившим от 650 млн рублей в строительство нового объекта в регионе обещана пониженная – в 13,5% ставка налога на прибыль в части, уплачиваемой в бюджет субъекта, вместо обычных 17%. Действует льгота в течение пяти лет "с момента отражения произведенных капитальных вложений в бухгалтерском балансе организации-налогоплательщика".

В компании "Интерфаксу" сообщили, что применяли пониженную ставку по налогу на прибыль, зачисляемому в бюджет Саратовской области, в 2013-2017 годах.

Однако по итогам проверки в феврале 2019 года налоговый орган доначислил "Северстали" недоимку в 172 млн рублей. По его мнению, льгота действовала в 2011-2015 годах, так как уже в 2010 году инвестиции в мини-завод превысили 650 млн рублей и были отражены в отчетности.

С этим согласились суды трех инстанций, где "Северсталь" пыталась оспорить решение налогового органа. "Отражение инвестиций на дебете счёта 08 "Вложения во внеоборотные активы" подтверждает факт несения налогоплательщиком затрат на строительство здания завода, а также получение налогоплательщиком экономического эффекта", - написал Арбитражный суд Москвы.

Теперь "Северсталь" пытается изменить исход спора в ВС РФ. В своей жалобе компания настаивает на том, что льгота должна начинать действовать с момента принятия в эксплуатацию построенного объекта. "Инвестиционная деятельность направлена на получение прибыли и формирование дополнительных рабочих мест, то сами по себе вложения во внеоборотные активы не могут приносить какого-либо экономического эффекта", - указывает компания.

По ее мнению, смысл упомянутого регионального закона в том, чтобы "льготировать полученную прибыль" инвестором именно на начальном этапе внедрения нового технологического процесса, чтобы создать ему благоприятные условия для развития. Подход судов, по мнению "Северстали", "нивелирует смысл предоставления экономического послабления".

"Применение льготы с момента начала инвестирования средств не достигает цели минимизации налогового бремени, поскольку на начальном этапе инвестирования у вновь созданной организации-инвестора не предполагается получение налогооблагаемой прибыли", - приводится в материалах дела позиция компании.

Эти доводы судья ВС РФ Татьяна Завьялова сочла достаточными для передачи спора на рассмотрение СКЭС ВС РФ. Заседание назначено на 15 сентября.

Основным владельцем ПАО "Северсталь" является Алексей Мордашов, ему принадлежат 77,03%. В свободном обращении находится 22,97% акций. Компания сообщала, что по итогам 2020 года выручка группы сократилась до $6,87 млрд, годом ранее – $8,157 млрд. Снижение выручки компания объясняла "более низким уровнем цен на стальную продукцию и уменьшением объема продаж за период". Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в 2020 году сократилась по сравнению с предыдущим годом на 42,5% и составила $1,016 млрд.

"Металлургический завод Балаково" завершил 2020 год с рекордной выручкой в 35,2 млрд рублей. По сравнению с показателем 2019 года она выросла на 25%. Чистая прибыль составила 902,5 млн рублей против 767,3 млн рублей убытка годом ранее, говорится в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".