Рубль в четверг утром почти не меняется к доллару и евро

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро торгуются в узких диапазонах на "Московской бирже" в четверг утром, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению. В частности, инвесторы ждут выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,88-74,02 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,9375 руб.(+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,9825 руб. (-7,75 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,22 коп. к уровню закрытия 25 августа, до 79,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,47 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 40,11 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов 26 августа в связи с выжидательной позицией инвесторов. Игроки сфокусированы на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, который пройдет 26-28 августа. В ходе симпозиума выступит председатель ФРС Джером Пауэлл, от которого ждут намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов объемом $120 млрд.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $71,9 за баррель, что на 0,48% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $67,88 за баррель, что на 0,7% ниже уровня на закрытие рынка 25 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются: японский Nikkei 225 теряет 0,01%, китайский CSI300 - 1,38%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 тоже снижается - на 0,16%.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq вновь обновили рекордные максимумы. Поддержку рынку в том числе оказали акции крупных американских банков.

Позитивным фактором для рынка также стали признаки того, что темпы распространения нового штамма коронавируса "дельта" могли достигнуть пика, за которым, как ожидается, последует спад.