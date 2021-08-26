Белоруссия на полгода запретила экспорт зерновых

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии ввело запрет на вывоз из страны пшеницы, ржи, кукурузы и других зерновых сроком на 6 месяцев. Такое постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Запрет распространяется как на экспорт в страны ЕАЭС, так и за его пределы. В том числе запрет касается товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта. Также запрещен вывоз зерновых, которые помещены под таможенные процедуры в Белоруссии до вступления постановления в силу.

Исключение сделали для вывоза зерновых в гуманитарных целях и международных транзитных перевозок по территории Белоруссии.

Под запрет попали пшеница и меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо, тритикале, прочие злаки (код ТН ВЭД 1008 90 000 0), семена рапса.

Правительство Белоруссии поручило МИД страны уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении мер нетарифного регулирования и внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении аналогичных мер на таможенной территории ЕАЭС.