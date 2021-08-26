Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,3%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг продолжил снижение blue chips на фоне проседающей фондовой Азии, сдерживающим фактором выступает высокая нефть (Brent торгуется у $72 за баррель), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 0,3%, при этом выросли бумаги "Совкомфлота", расписки TCS Group и упали акции "Татнефти" на корпоративных новостях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3 874,99 пункта (-0,3%), индекс РТС – 1 648,21 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,2%.

Доллар вырос до 74,04 рубля (+0,11 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (-3,2% и -3,2% "префы"), UC Rusal (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), расписки Ozon (-0,6%), бумаги "МТС" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,2% "префы"), "Магнита" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Роснефти" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "Газпром нефти" (-0,1%), банка ВТБ (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Совет директоров "Татнефти" на заседании 26 августа рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 16,52 руб. на все виды акций, говорится в сообщении компании. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 12 октября.

Скорректированная EBITDA Polymetal в I полугодии 2021 года выросла на 8% в годовом выражении (до $660 млн) благодаря росту цен на металлы на фоне стабильного уровня производства, сообщила компания. Аналитики накануне прогнозировали полугодовую EBITDA Polymetal в среднем на уровне $661 млн. Чистая прибыль компании составила $419 млн, скорректированная чистая прибыль выросла на 15% и составила $422 млн.

В соответствии с дивидендной политикой совет директоров Polymetal одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере $0,45 на акцию, общий объем выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли за I полугодие 2021 года.

Подорожали акции "НЛМК" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "АФК Система" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), "РусГидро" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

TCS Group во II квартале получила 16,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что оказалось выше прогноза на уровне 14,8 млрд руб. Также TCS Group повысила прогноз по прибыли на 2021 год до не менее 60 млрд руб., тогда как ранее прибыль ожидалась на уровне не менее 55 млрд руб., и продлила программу обратного выкупа GDR до 30 июня 2022 года.

EBITDA "Совкомфлота" (+1,1%) во II квартале выросла до $181,2 млн при прогнозах на уровне $172,5 млн. Компания планирует направить по итогам 2021 года на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, учитывая слабо негативный настрой на глобальных рынках, российские акции вновь могут подпасть под давление продавцов.

В США индексы подросли на фоне признаков постепенного ослабления распространения COVID-19, характерных при прохождении пика новой волны. Данные по заказам на товары длительного пользования в США в июле показали снижение (-0,1% м/м), однако они оказались немного лучше ожиданий (консенсус-прогноз Bloomberg: -0,3%).

Однако утром в четверг настроения на мировых рынках можно оценить как слабо негативные. Ключевые азиатские индексы снижаются, ведомые КНР на фоне опасения дальнейшего регуляторного давления, а также Южной Кореей, где ЦБ поднял ключевую ставку - первым среди азиатских стран. Нефть Brent немного корректируется после трех дней роста, а цены на другие сырьевые товары показывают разнонаправленную динамику.

В четверг ожидается блок макроэкономической статистики по США, который может оказать существенное влияния на настроения участников рынка перед заседанием глав регуляторов ФРС в Джексон-Хоуле. Участники рынка, скорее всего, будут фиксировать часть прибыли перед симпозиумом глав ФРС. Индекс МосБиржи может просесть к нижней границе диапазона 3850-3900 пунктов, полагает Соловьев.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, индекс Nasdaq достиг верхней границы 2-месячного повышательного канала, при этом свежих драйверов для роста акций после сезона отчетности не просматривается. Как правило, американские акции в течение года демонстрируют два или три отката на 5%+, причем последний из них произошел в феврале и запустил плоскую коррекцию на три месяца в высокотехнологичных акциях. Статистически конец сентября и октябрь подходят для начала новой коррекции на рынке США, которую могут запустить неутешительные экономические данные.

Потенциал снижения цен на нефть перед выходными небольшой, так как синоптики прогнозируют в выходные штормовую погоду в Мексиканском заливе, которая может привести к сбоям в добыче нефти. Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле 26-28 августа также может повлиять на нефтяные цены: любые сигналы об ужесточении денежной политики ФРС вызовут укрепление доллара, что нанесет ущерб нефтяным котировками. Вероятно, нефтетрейдеры не будут активничать и дождутся итогов симпозиума.

Рынки Азии снижаются, китайские власти продолжают политику жесткого регулирования частных компаний, что нервирует инвесторов. Из негатива можно отметить и повышение учетной ставки Банком Южной Кореи, что может повести за собой ужесточение денежной политики и в других странах Азии, полагает Верников.

В США в среду индексы акций выросли на 0,1-0,2%, S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,2%) вновь обновили рекордные максимумы.

В ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле примет участие, в том числе, председатель Федрезерва США Джером Пауэлл, от которого ждут намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов объемом $120 млрд.

Позитивным фактором для рынка стали признаки того, что темпы распространения нового штамма коронавируса "дельта" могли достигнуть пика, за которым, как ожидается, последует спад.

Между тем, в четверг в Азии преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,1%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,6%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Инвесторы ждут большей ясности относительно регуляторных реформ, которые проводит Китай в последнее время, и их влияния на технологический сектор, сообщает MarketWatch.

Банк Кореи по итогам заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых. До этого она находилась на рекордно низком уровне в 0,5% годовых 15 месяцев - с мая 2020 года. Увеличение ставки произошло впервые почти за три года. Таким образом, Южная Корея стала первой крупной страной Азии, которая приступила к постепенному отказу от стимулирующей денежно-кредитной политики.

На нефтяном рынке цены утром в четверг также корректируются вниз после повышения по итогам трех дней подряд, но цена Brent находится на $0,5 выше уровня, что отмечался при закрытии в среду основных торгов акциями на "Мосбирже".

Нефть

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $71,97 за баррель (-0,4% и +1,7% в среду), октябрьская цена WTI – $67,94 за баррель (-0,6% и +1,2% накануне).

На этой неделе нефть подорожала примерно на 10%. Последний раз Brent и WTI демонстрировали подъем котировок по итогам трех сессий подряд 30 июля, свидетельствуют данные FactSet.

Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,98 млн баррелей (ожидалось снижение на 2 млн) и сокращение резервов бензина на 2,241 млн баррелей (при прогнозах снижения на 1,5 млн).