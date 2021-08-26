Western Digital договаривается о покупке производителя чипов памяти Kioxia

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель компьютерной электроники Western Digital находится на продвинутой стадии переговоров об объединении с японским производителем чипов памяти Kioxia Holdings Corp, сумма сделки может превысить $20 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, длившиеся долгое время переговоры между компаниями в последние несколько недель активизировались, и объявление о сделке может состояться уже в середине сентября.

Western Digital, вероятнее всего, оплатит сделку акциями. При этом объединенную компанию возглавит нынешний главный исполнительный директор Western Digital Дэвид Гекелер, сообщили также источники.

Между тем нет никакой гарантии того, что переговоры завершатся заключением соглашения. Kioxia может выбрать планировавшееся ранее проведение IPO или какие-либо другие варианты, отмечается в статье.

Весной этого года WSJ сообщала о том, что Micron Technology и Western Digital изучают возможность покупки Kioxia.

Kioxia – бывшее подразделение Toshiba Corp. В прошлом году японская компания готовилась к первичному размещению акций, объем которого оценивался в $16 млрд. Однако в сентябре она отказалась от его проведения, сославшись на пандемию COVID-19 и рыночную волатильность.

Kioxia была куплена консорциумом инвесторов, включая фонд прямых инвестиций Bain Capital, за $18 млрд в 2018 году, когда Toshiba, оказавшаяся в сложном финансовом положении после банкротства ее американского подразделения, продавала активы, чтобы привлечь денежные средства.

Компания производит чипы памяти NAND, широко используемые в смартфонах, а также в компьютерах для дата-центров. Ее продукция стала еще более востребованной в условиях пандемии, когда спрос на компьютеры резко вырос на фоне перевода компаниями сотрудников на удаленную работу.