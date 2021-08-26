Бывший топ-менеджер "облачного" бизнеса Amazon Белл перешел в Microsoft

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Корпоративным вице-президентом корпорации Microsoft назначен бывший топ-менеджер Amazon Web Services (AWS) Чарли Белл, один из ведущих экспертов Amazon в сфере облачных вычислений, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документ об этом кадровом решении.

Белл был старшим вице-президентом AWS, подразделения облачных вычислений Amazon, и на протяжении нескольких лет занимался развитием этого бизнеса вместе с Энди Джесси, который на тот момент возглавлял AWS.

В AWS Белл проработал больше двадцати лет и считался претендентом на должность главы подразделения.

Когда же Джесси стал CEO Amazon, компания назначила на должность нового главы AWS Адама Селипски, который на тот момент занимал пост гендиректора платформы для анализа данных Tableau Software Inc.

Пока не ясно, какие именно функции будет выполнять Белл в Microsoft, отмечает WSJ.

Amazon и Microsoft - конкуренты в области облачных вычислений. Amazon создала AWS в 2006 году, и теперь бизнес занимает одну из лидирующих позиций в быстро развивающемся секторе. По данным Gartner Inc., в 2020 году доля Amazon от общих продаж на рынке облачных вычислений составила 40,8%, доля Microsoft - 19,7%.

Microsoft пытается догнать Amazon за счет более тесного партнерства с другими производителями программного обеспечения для бизнеса, а также приобретений. Так, компания ранее в текущем году заключила сделку о покупке Nuance Communications Inc., специализирующейся на распознавании голоса, за $16 млрд.

Компании также активно конкурируют за получение контрактов.

Amazon и Microsoft извлекли существенную выгоду из ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на фоне активного внедрения различными компаниями сервисов, основанных на облачных вычислениях. Microsoft в прошлом месяце отчиталась о рекордной выручке за счет активного роста доходов в облачном сегменте. В свою очередь, выручка облачного подразделения Amazon подскочила на 37% по сравнению с годом ранее.