Таиландская CP Foods купит производителя свинины "АПК Дон" за 22 млрд рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Таиландская CP Foods покупает производителя свинины "АПК Дон" за 22 млрд рублей.

Как говорится в сообщении покупателя, 26 августа он заключил соответствующее соглашение с владельцами "АПК Дон" –немецкими Tonnies Russland Agrar GmbH, RKS Agrarbeteiligungs GmbH и Tonnies Holding ApS & Co. KG.

"АПК Дон" была основана в рамках мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие свиноводства в Белгородской области на 2005-2010 годы" при участии и технологическом сопровождении компании Tonnies Fleisotwerk, сообщается на сайте российской компании. Она реализует проект по созданию вертикально интегрированного агропромышленного холдинга с замкнутым циклом производства свинины на территории Белгородской и Воронежской областей. Кроме свиноводства бизнес "АПК Дон" включает растениеводство и производство комбикормов.

По данным Национального союза свиноводов, CP Foods является девятым по величине производителем свинины в России с долей рынка в 2,6% (объем производства свинины на убой в 2020 году - 129,2 тыс. тонн в живом весе). "АПК Дон" занимает одиннадцатое место с долей 2,3% (112,7 тыс. тонн).

Структура сделки предусматривает, что CP Foods приобретет ООО "Агро-Союз ТШ" и "Мясо-Союз Т", которые владеют "АПК Дон" и рядом ее структур ("Алексеевский комбикормовый завод", "Алексеевский бекон", "Агро-Оскол", "Донской бекон", "МПК Белгород", "Агро-Острогожск" и "Хохол Тростянка").

Выручка "Агропромышленной корпорации Дон" в 2020 году выросла на 10,2%, до 10,465 млрд рублей, следует из материалов CP Foods. Операционная прибыль повысилась до 1,608 млрд рублей с 1,196 млрд рублей в 2019 году. Стоимость активов "АПК Дон" по итогам прошлого года составила 17,434 млрд рублей (17,524 млрд рублей годом ранее).

CP Foods – крупный мировой производитель комбикормов, свинины, мяса птицы и продукции аквакультуры. В России компания работает с 2006 года, когда было организовано ООО "Чароен Покпанд Фудс (зарубежные инвестиции)" (ООО "СПФО").