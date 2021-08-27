Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Таиландская CP Foods купит производителя свинины "АПК Дон" за 22 млрд рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Таиландская CP Foods покупает производителя свинины "АПК Дон" за 22 млрд рублей.

Как говорится в сообщении покупателя, 26 августа он заключил соответствующее соглашение с владельцами "АПК Дон" –немецкими Tonnies Russland Agrar GmbH, RKS Agrarbeteiligungs GmbH и Tonnies Holding ApS & Co. KG.

"АПК Дон" была основана в рамках мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие свиноводства в Белгородской области на 2005-2010 годы" при участии и технологическом сопровождении компании Tonnies Fleisotwerk, сообщается на сайте российской компании. Она реализует проект по созданию вертикально интегрированного агропромышленного холдинга с замкнутым циклом производства свинины на территории Белгородской и Воронежской областей. Кроме свиноводства бизнес "АПК Дон" включает растениеводство и производство комбикормов.

По данным Национального союза свиноводов, CP Foods является девятым по величине производителем свинины в России с долей рынка в 2,6% (объем производства свинины на убой в 2020 году - 129,2 тыс. тонн в живом весе). "АПК Дон" занимает одиннадцатое место с долей 2,3% (112,7 тыс. тонн).

Структура сделки предусматривает, что CP Foods приобретет ООО "Агро-Союз ТШ" и "Мясо-Союз Т", которые владеют "АПК Дон" и рядом ее структур ("Алексеевский комбикормовый завод", "Алексеевский бекон", "Агро-Оскол", "Донской бекон", "МПК Белгород", "Агро-Острогожск" и "Хохол Тростянка").

Выручка "Агропромышленной корпорации Дон" в 2020 году выросла на 10,2%, до 10,465 млрд рублей, следует из материалов CP Foods. Операционная прибыль повысилась до 1,608 млрд рублей с 1,196 млрд рублей в 2019 году. Стоимость активов "АПК Дон" по итогам прошлого года составила 17,434 млрд рублей (17,524 млрд рублей годом ранее).

CP Foods – крупный мировой производитель комбикормов, свинины, мяса птицы и продукции аквакультуры. В России компания работает с 2006 года, когда было организовано ООО "Чароен Покпанд Фудс (зарубежные инвестиции)" (ООО "СПФО").

Таиланд CP Foods Агропромышленная корпорации Дон АПК Дон

Новости

"Роснефть" на фоне высоких цен на газ попросила разрешить ей экспорт через "Газпром"

"Роснефть" на фоне высоких цен на газ попросила разрешить ей экспорт через "Газпром"

Нефть Brent подорожала до $71,93 за баррель

ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей

В Минтруда назвали сроки выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам

Анимационная отрасль в России просит снизить для нее налоги

"Союзмолоко" предупредило о дефиците сырого молока

Режим "черного неба" на три дня ввели в трех районах Кузбасса

Режим "черного неба" на три дня ввели в трех районах Кузбасса

Молочный союз пожаловался ФАС на наценки до 150% на продукты в ритейле

Молочный союз пожаловался ФАС на наценки до 150% на продукты в ритейле
Пандемия коронавируса

Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации

Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации

"Союзмолоко" сообщило о резком росте себестоимости молочной продукции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');