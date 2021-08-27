Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом индексов вместе с нефтью (Brent превысила $72 за баррель) в рамках коррекции после падения накануне, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,2-0,4%, при этом растут бумаги "Интер РАО" и "Сегежа групп" на хороших финотчетах.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3861,29 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1641,39 пункта (+0,4%); динамика цен "голубых фишек" на Московской бирже смешанная в пределах 2%.

Доллар стоит 74,07 рубля (-0,17 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (+2%), расписки TCS Group (+1,5%), бумаги "Яндекса" (+0,8%), Московской биржи (+0,7%), Polymetal (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), АФК "Система" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО во II квартале составила 18,77 млрд руб. против 7,41 млрд руб. годом ранее, тогда как аналитики ожидали прибыль на уровне 13,51 млрд руб.

Первая консолидированная отчетность "Сегежи" в качестве публичной компании

ПАО "Сегежа групп" (+0,6%) представила первую консолидированную отчетность по МСФО в качестве публичной компании (IPO состоялось в апреле этого года), причем все основные финансовые показатели за первое полугодие компании оказались несколько выше ожиданий рынка.

Выручка "Сегежа" выросла на 37% (до 42,67 млрд руб., из которых 73% пришлось на экспортную выручку), показатель OIBDA за полугодие вырос более чем вдвое (до 13,185 млрд руб.), чистая прибыль составила 7,58 млрд рублей (против 2,1 млрд рублей убытка годом ранее) на фоне роста выручки и рентабельности продаж, дохода от курсовых разниц в размере 1,2 млрд руб., а также улучшения прочих финансовых доходов до 0,3 млрд руб. за счет переоценки валютнопроцентных свопов.

Подешевели расписки Ozon (-2%), акции UC Rusal (-1,1%), "ММК" (-0,8%), "МТС" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Аэрофлота" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

"Татнефть" (-0,04%) по итогам II квартала получила чистую прибыль по МСФО в размере 48,6 млрд рублей, что на 11,6% больше показателя I квартала. Результат оказался ниже прогноза аналитиков, которые ожидали чистую прибыль в размере 49,8 млрд рублей. В годовом выражении чистая прибыль "Татнефти" выросла в 2,8 раза. Чистая прибыль в I полугодии составила 91,9 млрд руб. против 42,8 млрд годом ранее (консенсус-прогноз - 93,4 млрд руб.).

Обыкновенные акции ПАО "Россети" (-0,1%) исключаются из базы расчета индексов МосБиржи и РТС с 17 сентября, говорится в сообщении торговой площадки. Обыкновенные акции "Эн+ груп" (EN+), а также депозитарные расписки United Medical Group (GEMC) (EMC, Европейский медицинский центр) вошли в состав листа ожидания на включение. В свою очередь обыкновенные акции компании "Группа ЛСР" представлены в листе ожидания на исключение. Депозитарные расписки ЕМС включаются в базу расчета индекса акций широкого рынка, который покинут обыкновенные акции "ТГК-2".

Оценки аналитиков

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев, к концу недели на мировых рынках вновь появились признаки коррекционных настроений. Поводом послужили заявления после первого дня встречи в Джексон-Хоуле (США), где выступают представители ФРС. Роберт Каплан заявил, что будет голосовать за начало сворачивания выкупа акций уже в октябре, а Джеймс Баллард призвал начать плавно прекращать поддержку рынка осенью.

Утром в пятницу настроения на мировых рынках близки к нейтральным. Ключевые азиатские индексы в слабом плюсе, за исключением Японии, фьючерсы на американские и европейские индексы показывают разнонаправленную динамику, а нефть Brent вновь находится в зоне роста.

От долгожданного выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле вряд ли стоит ожидать объявления конкретных сроков по сворачиванию программы выкупа активов. В центре внимания также будет статистика по доходам и расходам потребителей в США, которая может оказаться чуть слабее ожиданий. Более полную картину о потребительской уверенности даст публикация индекса Мичиганского университета, предварительное значение в августе которого, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, немного вырастет по сравнению с июлем.

При поддержке цен на нефть для индекса МосБиржи актуальным в пятницу останется периметр 3850-3900 пунктов. Однако есть риски ухода за границы уровней в случае резкого ухудшения внешней конъюнктуры, считает Соловьев.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, поддержку нефти оказали стабилизация ситуации с COVID-19 в Китае, ослабление доллара США и падение мексиканской добычи из-за пожара на одной из морских платформ. В выходные в регион Мексиканского залива может прийти ураган, который пройдет через ключевые объекты нефтяной индустрии. Нефтяные компании уже в четверг начали эвакуировать персонал, готовясь к консервации производственных мощностей. В регионе сосредоточено около 17% американской добычи, или около 2-3% от всей добычи мира, поэтому новости об ураганах часто вызывают, хоть и краткосрочную, но позитивную реакцию котировок.

Краткосрочный прогноз по нефти связан с высокой неопределенностью из-за реакции рынков на выступление главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле, среднесрочный взгляд на нефтяные цены предполагает умеренное снижение. Рост предложения со стороны ОПЕК+ и США может сокращать дефицит и способствовать коррекции Brent в район $65-68 за баррель.

Курс доллара во многом зависит от монетарной политики ФРС, которая стоит на грани перелома в сторону ужесточения. В такие ключевые моменты цены на commodities чутко реагируют на движения индекса доллара DXY, предугадывая формирование полноценного тренда по американской валюте, отмечает Галактионов.

В США индексы акций накануне снизились на 0,5-0,6% в преддверии выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле, а также на фоне свежих статданных.

Глава ФРС может дать намеки на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов, которая сейчас составляет $120 млрд в месяц, отмечает CNBC. Однако среди аналитиков усиливается мнение, что Пауэлл не даст каких-либо очевидных указаний, пишет The Wall Street Journal.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 353 тыс., тогда как ожидалось 350 тыс. Оценка роста ВВП США во II квартале пересмотрена до 6,6% с 6,5%, аналитики ожидали 6,7%.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,3%) в ожидании выступления Пауэлла.

Накануне главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса, Далласа и Канзас-Сити Джеймс Баллард, Роберт Каплан и Эстер Джордж заявили, что выступают за быстрое сокращение объемов выкупа активов американским Центробанком, несмотря на риски, связанные с "дельтой".

Китайский фондовый индекс вырос во многом благодаря подъему котировок акций автопроизводителей, несмотря на продолжающийся глобальный дефицит полупроводниковых компонентов. Поддержку оказали заявление китайских властей о том, что регуляторные реформы не затронут частные и иностранные компании в технологическом секторе.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены в пятницу растут и завершают неделю уверенным ростом благодаря некоторому ослаблению опасений, связанных с последствиями коронавируса для спроса на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $72,13 за баррель (+1,5% и -1,6% в четверг), октябрьская цена WTI - $68,52 за баррель (+1,6% и -1,4% накануне).

Власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта", и аналитики Goldman Sachs и UBS по-прежнему ожидают, что цены на нефть будут расти до конца 2021 года, поскольку предложение на рынке будет недостаточным.

Кроме того, рынок следит за тропическим штормом Ида, из-за которого компании, работающие в Мексиканском заливе, в том числе, BP и Shell, уже начали сокращать добычу.

С начала текущей недели подъем цен на нефть составляет порядка 10%.