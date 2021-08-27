Российский рынок акций завершил торги ростом на заявлениях главы ФРС США

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций завершились в пятницу ростом на фоне улучшения внешних настроений после выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла о возможном скором сокращении программ стимулирования. Лидерами роста стали выстрелившие "префы" "Мечела" на рекордных объемах (более 3,84 млрд рублей).

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,9%, до 3887,38 пункта, индекс РТС вырос на 1,8%, до 1664,25 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,5%.

Доллар подешевел на 65 копеек, до 73,58 рубля.

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,4-2,5%, доллар подешевел на 68 копеек.

Глава Федрезерва США Джером Пауэлл на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу обозначил сдержанную позицию регулятора в отношении ужесточения монетарной политики, что вызвало на рынках прилив оптимизма и оказало давление на доллар.

По словам Пауэлла, ФРС может начать отказ от стимулов позднее в этом году, темпы восстановления экономики США превышают ожидания, однако штамм "дельта" создает краткосрочные риски для экономики. В случае сохранения высокой инфляции Федрезерв примет меры для снижения ценового давления, отметил Пауэлл.

Также он сказал, что ужесточение денежно-кредитной политики сейчас может быть "особенно вредной" ошибкой. Но если устойчивый рост инфляции станет серьезной проблемой, FOMC "обязательно отреагирует", добавил он.

Подорожали акции "Мечела" (+3,3%, до 105 рублей; +18,3% "префы", до 221,2 рубля), "Интер РАО" (+2,5%), "Яндекса" (+2,5%), ПАО "Сегежа групп" (+1,9%), "Северстали" (+1,9%), "Московской биржи" (+1,5%), "НЛМК" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), Сбербанка (+1,3% и +1,5% "префы"), "Газпрома" (+1,2%), "Роснефти" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%).

"Мечел" во II квартале увеличил добычу угля на 12% по сравнению с I кварталом, до 2,962 млн тонн, сообщила компания. EBITDA "Мечела" во II квартале выросла в 1,8 раза к предыдущему кварталу, до 33,7 млрд рублей. Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО "Мечел", за второй квартал 2021 года составила 23,9 млрд рублей, что на 16 млрд рублей выше аналогичного показателя за первый квартал 2021 года.

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО во II квартале составила 18,77 млрд рублей против 7,41 млрд рублей годом ранее, тогда как аналитики ожидали прибыль на уровне 13,51 млрд руб.

ПАО "Сегежа групп" представило первую консолидированную отчетность по МСФО в качестве публичной компании (IPO состоялось в апреле этого года), причем все основные финансовые показатели за первое полугодие компании оказались несколько выше ожиданий рынка.

Выручка "Сегежи" выросла на 37% (до 42,67 млрд рублей, из которых 73% пришлось на экспортную выручку), показатель OIBDA за полугодие вырос более чем вдвое (до 13,185 млрд рублей), чистая прибыль составила 7,58 млрд рублей (против 2,1 млрд рублей убытка годом ранее) на фоне роста выручки и рентабельности продаж, дохода от курсовых разниц в размере 1,2 млрд рублей, а также улучшения прочих финансовых доходов до 0,3 млрд рублей за счет переоценки валютно-процентных свопов.

По словам вице-президента компании по финансам и инвестициям Ровшана Алиева, "Сегежа" сохраняет приверженность дивидендной политике, выплатит в конце 2021 года 5,5 млрд руб. дивидендов и планирует платить дивиденды дважды в год с 2022 года.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО во II квартале выросла на 20,6% к I кварталу, до 189,8 млрд рублей, что оказалось выше прогноза; чистая прибыль в I полугодии составила 347,2 млрд рублей.

Чистая прибыль "Россетей" (+1,7% и +2,8% "префы") по МСФО в первом полугодии выросла на 40,9%, до 71,3 млрд рублей, сообщила компания.

Подешевели в пятницу расписки Ozon (-1,9%), акции "Татнефти" (-1,7%), АФК "Система" (-1,4%), расписки TCS Group (-1,2%), бумаги "ММК" (-1,1%), "МТС" (-1%), "Магнита" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%).

"Татнефть" по итогам II квартала получила чистую прибыль по МСФО в размере 48,6 млрд рублей, что на 11,6% больше показателя I квартала. Результат оказался ниже прогноза аналитиков, которые ожидали чистую прибыль в размере 49,8 млрд рублей. В годовом выражении чистая прибыль "Татнефти" выросла в 2,8 раза. Чистая прибыль в I полугодии составила 91,9 млрд рублей против 42,8 млрд рублей годом ранее (консенсус-прогноз - 93,4 млрд рублей).

Как отмечает аналитик "Сбер Управление Активами" Александра Овчинникова, глава ФРС подтолкнул мировые площадки вверх в конце недели.

Рынки успокоились после заявления Пауэлла, который еще раз сделал акцент на том, что инфляция временна и на текущий момент сигналов о сворачивании мер стимулирования экономики не было объявлено. Вероятно, следующий месяц станет определяющим в дальнейших действиях ФРС.

Акции "НОВАТЭКа" подорожали в пятницу после рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 27,67 рубля на акцию (текущая дивидендная доходность составляет 1,6%). На следующей неделе ожидаемый коридор по индексу МосБиржи - 3830-3920 пунктов, по индексу РТС - 1630-1660 пунктов.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng просел на 0,03%), однако возобновили рост Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,4%) и Штаты (индекс S&P 500 прибавил 0,8% и превысил 4505 пунктов) на фоне заявлений Пауэлла.

Доходы населения США в июле выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы увеличились на 0,3%. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали повышения первого показателя всего на 0,2%, в то время как рост второго совпал с прогнозами.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в августе снизился до 70,3 пункта при прогнозах сокращения до 70,7-70,8 пункта с июльских 81,2 пункта.

На нефтяном рынке цены в пятницу растут и завершают неделю уверенным ростом благодаря некоторому ослаблению опасений, связанных с последствиями коронавируса для спроса на нефть.

К 18:50 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 2,2%, до $72,62 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке также на 2,2%, до $68,88 за баррель.

Власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта", и аналитики Goldman Sachs и UBS по-прежнему ожидают, что цены на нефть будут расти до конца 2021 года, поскольку предложение на рынке будет недостаточным.

Кроме того, рынок следит за тропическим штормом Ида, из-за которого компании, работающие в Мексиканском заливе, в том числе BP и Shell, уже начали сокращать добычу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Белона" (+10,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+8,2%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+7,8%), "КАМАЗа" (+7,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+5,2%).

Подешевели в пятницу бумаги ПАО "Южуралникель" (-20%), ПАО "Электроцинк" (-6,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,71 млрд рублей (из них 8,34 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,09 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,52 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").