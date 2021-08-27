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Brent подорожала до $72,15 за баррель

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти повышаются более чем на 1,5% на торгах в пятницу и завершают неделю уверенным ростом благодаря некоторому ослаблению опасений, связанных с последствиями пандемии для спроса на топливо.

К 14:46 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (1,52%), до $72,15 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,17 (1,74%), до $68,59 за баррель.

Цена Brent по итогам недели может вырасти более чем на 9%, что станет максимальным недельным подъемом с июня 2020 года. Рост преимущественно связан с ослаблением опасений по поводу коронавируса на фоне того, что власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта".

Фьючерсы на WTI за неделю могут прибавить в цене более чем 8%, что станет максимальным ростом с начала февраля.

В центре внимания рынка находится тропический шторм Ида, из-за которого компании, работающие в Мексиканском заливе, в том числе BP и Shell, уже начали сокращать добычу.

Кроме того, трейдеры ждут выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса, Далласа и Канзаса Джеймс Баллард, Роберт Каплан и Эстер Джордж накануне заявили, что выступают за быстрое сокращение объемов выкупа активов американским центробанком, несмотря на риски, связанные с "дельтой". Это поддержало доллар США, а укрепление американской валюты делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее привлекательными для инвесторов.

"Неопределенность на рынке будет сохраняться до сегодняшнего выступления Пауэлла, - сказал Bloomberg основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. - В то же время тропический шторм Ида толкает вверх цены на нефть. Начавшееся сокращение производства нефти и газа в регионе поддерживает рынок".

Аналитики Goldman Sachs и UBS по-прежнему ожидают, что цены на нефть будут расти до конца 2021 года, поскольку предложение на рынке будет недостаточным.

Brent WTI ФРС Джером Пауэлл Китай США коронавирус

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