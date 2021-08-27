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Цены на нефть завершают неделю уверенным ростом

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут уже на 1,7% на торгах в пятницу на некотором ослаблении опасений о последствиях пандемии для спроса на топливо.

К 17:47 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,22 (1,72%), до $72,29 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,15 (1,71%), до $68,57 за баррель.

Цена Brent по итогам недели может вырасти более чем на 9%, что станет максимальным недельным подъемом с июня 2020 года. Рост преимущественно связан с ослаблением опасений по поводу коронавируса на фоне того, что власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта".

Фьючерсы на WTI за неделю могут прибавить в цене более чем 8%, что станет максимальным ростом с начала февраля.

В центре внимания рынка находится тропический шторм Ида, из-за которого компании, работающие в Мексиканском заливе, в том числе BP и Shell, уже начали сокращать добычу.

Кроме того, трейдеры оценивают выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Он сказал, что Федрезерв может приступить к сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики уже в этом году. Он повторил, что считает недавний взлет потребительских цен временным явлением. При этом он отметил, что в случае сохранения высокого уровня инфляции Федрезерв, несомненно, будет предпринимать действия для снижения ценового давления.

Главы федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса, Далласа и Канзаса Джеймс Баллард, Роберт Каплан и Эстер Джордж накануне заявили, что выступают за быстрое сокращение объемов выкупа активов американским центробанком, несмотря на риски, связанные с "дельтой".

Аналитики Goldman Sachs и UBS по-прежнему ожидают, что цены на нефть будут расти до конца 2021 года, поскольку предложение на рынке будет недостаточным.

Brent WTI ФРС Джером Пауэлл Китай США коронавирус

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