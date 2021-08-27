Нефть Brent подорожала до $71,93 за баррель

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая неделю уверенным ростом благодаря некоторому ослаблению опасений, связанных с последствиями коронавируса для спроса на нефть.

Власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта", и аналитики Goldman Sachs и UBS по-прежнему ожидают, что цены на нефть будут расти до конца 2021 года, поскольку предложение на рынке будет недостаточным.

Внимание трейдеров в пятницу смещается на выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Кроме того, рынок следит за тропическим штормом Ида, из-за которого компании, работающие в Мексиканском заливе, в том числе, BP и Shell, уже начали сокращать добычу.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в пятницу составляет $71,93 за баррель, что на $0,86 (1,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на $1,18 (1,6%) - до $71,07 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,23 за баррель, что на $0,81 (1,2%) выше итогового значения предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов снизилась на $0,94 (1,4%) - до $67,42 за баррель.

С начала текущей недели подъем цен на нефть составляет порядка 10%.

Главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса, Далласа и Канзаса Джеймс Баллард, Роберт Каплан и Эстер Джордж накануне заявили, что выступают за быстрое сокращение объемов выкупа активов американским Центробанком, несмотря на риски, связанные с "дельтой". Это поддержало доллар США, а укрепление американской валюты делает сырьевые товары, в том числе, нефть, менее привлекательными для инвесторов.

"Неопределенность на рынке будет сохраняться до сегодняшнего выступления Пауэлла", - отмечает основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари.

"В то же время тропический шторм Ида толкает вверх цены на нефть. Начавшееся сокращение производства нефти и газа в регионе поддерживает рынок", - приводит слова Хари агентство Bloomberg.