ФРС может приступить к сворачиванию стимулов в этом году

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США может приступить к сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики уже в этом году, заявил ее глава Джером Пауэлл.

Выступая на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, он повторил, что считает недавний взлет потребительских цен временным явлением. При этом он отметил, что в случае сохранения высокого уровня инфляции Федрезерв, несомненно, будет предпринимать действия для снижения ценового давления.

Большинство представителей Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) поддерживают идею того, что ЦБ может начать отказ от программы выкупа активов, которая сейчас составляет $120 млрд в месяц. Как сказал Пауэлл, он входит в их число.

"На недавно проходившем заседании FOMC я, как и большинство участников, придерживался мнения, что если экономика будет развиваться в целом, как ожидалось, было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году", - отметил он.

Это первый раз, когда Пауэлл публично высказал свое личное мнение, отмечает MarketWatch.

"Я считаю, что инфляция прошла тест на "дальнейший существенный прогресс". Также наблюдается явный прогресс в направлении максимальной занятости", - сказал глава ФРС.

В декабре 2020 года FOMC заявил о том, что он будет наращивать вложения в гособлигации не менее чем на $80 млрд и в ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, не менее чем на $40 млрд в месяц, до тех пор, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен". Представители комитета на заседании, проходившем 27-28 июля, объявили о том, что критерий "существенный прогресс" был достигнут с точки зрения инфляции и близок к исполнению в плане ситуации на рынке труда.

Отвечая на вопросы в пятницу, Пауэлл сказал, что Федрезерв "будет тщательно оценивать поступающие данные и возникающие риски". При этом он отметил, что "сроки и темпы предстоящего сокращения выкупа активов не будут служить прямым сигналом относительно сроков повышения процентных ставок".

"У нас есть много возможностей для достижения максимальной занятости, и время покажет, достигли ли мы 2% инфляции на устойчивой основе", - сказал он.

Пауэлл сказал, что темпы восстановления экономики США превышают ожидания.

"Хотя штамм "дельта" представляет краткосрочные риски для экономики, есть хорошие перспективы для дальнейшего продвижения к максимальной занятости", - сказал он.

Министерство торговли США ранее в пятницу опубликовало данные, согласно которым потребительские цены (индекс PCE) в июле выросли на 4,2% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Это максимальные темпы подъема за 30 лет.

По словам Пауэлла, инфляция на этом уровне "вызывает беспокойство". Но он сказал, что эти опасения смягчаются рядом факторов, которые предполагают, что повышенные показатели инфляции, "вероятно, окажутся временными". Председатель ФРС сказал, что всплеск инфляции был вызван относительно узкой группой товаров и услуг, отметив, что одни только товары длительного пользования внесли около 1 процентного пункта в общий прирост инфляции за последний год.

По его словам, показатели инфляции без учета ряда волатильных цен в целом близки к 2%. Кроме того, он не видит никаких признаков "зарплатно-ценовой спирали" (взаимосвязи между повышением заработной платы и ростом цен), которая могла бы способствовать ускорению инфляции.

Глава ФРС сказал, что ужесточение денежно-кредитной политики сейчас может быть "особенно вредной" ошибкой. Но если устойчивый рост инфляции станет серьезной проблемой, FOMC "обязательно отреагирует", добавил он.