Доллар подешевел на 63 копейки

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Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро к вечеру пятницы ускорили снижение на "Московской бирже", рубль дорожал на росте спроса на риск после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

К 19:00 по Москве доллар дешевел на 63 копейки, до 73,6 рубля. Евро дешевел на 45,75 копейки, до 86,78 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 55,2 копейки - до 79,53 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает к доллару и евро на вечерних торгах, отыграв при этом почти все потери предыдущих двух дней. Спрос на рисковые активы усилился в ходе выступления Пауэлла, во время которого он повторил, что считает недавний взлет потребительских цен временным явлением, и отметил, что начало ожидаемого сокращения выкупа активов не станет сигналом к скорому повышению процентных ставок.

Тем не менее, Пауэлл отметил, что в случае сохранения высокого уровня инфляции Федрезерв, несомненно, будет предпринимать действия для снижения ценового давления.

"На недавно проходившем заседании FOMC я, как и большинство участников, придерживался мнения, что если экономика будет развиваться в целом, как ожидалось, было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году", - сказал он. Это первый раз, когда Пауэлл публично высказал свое личное мнение, подчеркнуло MarketWatch.

Отвечая на вопросы, Пауэлл сказал, что Федрезерв "будет тщательно оценивать поступающие данные и возникающие риски". Он указал, что "сроки и темпы предстоящего сокращения выкупа активов не будут служить прямым сигналом относительно сроков повышения процентных ставок".

Министерство торговли США сообщило, что потребительские цены (индекс PCE) в июле выросли на 4,2% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Это максимальные темпы подъема за 30 лет.

По словам Пауэлла, инфляция на этом уровне "вызывает беспокойство", которое, однако смягчается рядом факторов. Он отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики сейчас может быть "особенно вредной" ошибкой. Но если устойчивый рост инфляции станет серьезной проблемой, FOMC "обязательно отреагирует", добавил глава ФРС.

Главы федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса, Далласа и Канзаса Джеймс Баллард, Роберт Каплан и Эстер Джордж накануне заявили, что выступают за быстрое сокращение объемов выкупа активов американским центробанком, несмотря на риски, связанные с "дельтой".

Цены на нефть ускорили повышение вечером в пятницу, завершая неделю уверенным подъемом. Поддержку котировкам в том числе оказало некоторое ослабление опасений, связанных с последствиями коронавируса для спроса на топливо.

К 19:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 1,96%, до $72,46 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 1,97%, до $68,75 за баррель.

С начала недели подъем цен на нефть составляет порядка 10%.

В центре внимания рынка находится тропический шторм Ида, из-за которого компании, работающие в Мексиканском заливе, в том числе BP и Shell, уже начали сокращать добычу.

Кроме того, трейдеры оценивают выступление главы ФРС Пауэлла.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) Банк России опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник всего на 0,42 копейки, до 73,9866 рубля, и уменьшил курс евро на 2,72 копейки, до 87,0304 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 12,75 копейки по отношению к четвергу и составил 73,9697 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 19,36 копейки и составил 73,9361 рубля за доллар. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 979,901 млн, из которых $646,596 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 333,305 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 9,01 копейки, до 86,966 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 отступил на 13,99 копейки и составил 87,0233 рубля за евро. Объем торгов евро к этому моменту составил 671,497 млн евро, из которых 366,627 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 304,87 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,69% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 2 б.п. - до 6,76% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с четвергом - 6,88%, 7,23% и 7,32% годовых соответственно.