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Полугодовая прибыль "Абрау-Дюрсо" по МСФО выросла на 27%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Группа "Абрау-Дюрсо", крупный российский производитель вин, в первом полугодии 2021 года увеличила выручку на 27%, до 3,69 млрд рублей с 2,91 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании по МСФО.

Валовая прибыль "Абрау-Дюрсо" выросла на 21,1%, до 760,21 млн рублей. Валовая маржа составила 20,6% против 21,6% в первом полугодии 2020 года.

Операционная прибыль составила 120,22 млн рублей после операционного убытка в 434,88 млн рублей годом ранее. Чистый убыток снизился в 3,3 раза, до 178,9 млн рублей.

Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых вин России. Компания также выпускает тихие вина, коньяки, а осенью 2020 года расширила линейку крепких алкогольных напитков горькой настойкой. Группа продаеет коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других. Ее продукция экспортируется в более чем 20 стран.

Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, акции ПАО "Абрау-Дюрсо" обращаются на Московской бирже.

Абрау-Дюрсо Борис Титов

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