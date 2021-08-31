Российские биржевые индексы завершили торги снижением в пределах 0,2%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Во вторник российский рынок акций завершил торги снижением на фоне общемировой коррекции в конце месяца, лидерами отката стали перегретые ранее акции "Мечела", а лидерами роста выступили раллировавшие к уровням августа 2008 года акции "КАМАЗа".

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,2%, до 3918,96 пункта, индекс РТС снизился на 0,03%, до 1684,16 пункта. Динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 4,4%.

Доллар подешевел на 20 копеек до 73,3 рубля.

По итогам августа индексы РТС и МосБиржи выросли на 3,6-3,9%, доллар подорожал на 14 копеек.

Подешевели во вторник акции "Мечела" (-4,6% и -6,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-2,7%), Polymetal (-2,7%), расписки Ozon (-2,7%), бумаги ПАО "Полюс" (-2%), "НЛМК" (-1,6%), "Северстали" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,6%), расписки TCS Group (-1,5%), акции "Роснефти" (-1,3%), "Татнефти" (-1,3%), "Магнита" (-1,3%), "Норникеля" (-1,1%), "Газпром нефти" (-0,8%), АФК "Система" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "МТС" (-0,1%).

30 августа замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил журналистам, что Россия не видит предпосылок для продления экспортных пошлин на металлы в следующем году, так как цены начали снижаться и рынок остывать.

В конце июня правительство утвердило постановление о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. Пошлины состоят из базовой ставки 15% и специфического компонента (в долларах за тонну), величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+4,4%), "Яндекса" (+4%), "ММК" (+3,5%), UC Rusal (+2,5%), ВТБ (+2%), "Газпрома" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%).

Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%), проседает Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,1-0,4%), консолидируются Штаты (индекс S&P 500 прибавил менее 0,1%, Nasdaq просел на 0,1%).

Статданные из Китая показали, что распространение нового штамма коронавируса "дельта" и введенные для его сдерживания карантинные меры ограничили деловую активность как в промышленном секторе, так и в сфере услуг страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 50,1 пункта, минимальной отметки с февраля 2020 года. PMI сферы услуг и строительства упал до 47,5 пункта - ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности.

На нефтяном рынке во вторник цены корректируются вниз, рынок следит за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида", а также ждет очередного заседания ОПЕК+.

К 18:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,5%, до $73,05 за баррель (+1% накануне), октябрьские фьючерсы на WTI дешевели в Нью-Йорке на 0,6%, до $68,83 за баррель (+0,7% в понедельник).

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тысяч б/с каждый месяц. При этом они договорились ежемесячно проводить консультации для оценки ситуации на рынке и целесообразности наращивания производства. Ближайшая встреча назначена на 1 сентября.

Решение об увеличении добычи, согласованное в прошлом месяце странами ОПЕК+, может быть пересмотрено на заседании 1 сентября, заявил в минувшее воскресенье агентству Reuters министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Белона" (-7,6%), ПАО "Уралкуз" (-4,8%), ПАО "Южуралникель" (-4,6%), ГДР Globaltrans (-4,6%, до 620,3 рубля), акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-4%).

Чистая прибыль Globaltrans по МСФО в I полугодии 2021 года снизилась на 41% по сравнению с тем же периодом 2020 годе, до 4,2 млрд рублей, сообщила компания. Между тем, показатель оказался несколько лучше прогнозов. Аналитики инвестиционных компаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", ожидали снижения чистой прибыли группы приблизительно на 46%, до 3,8 млрд рублей.

Группа Globaltrans договорилась о продаже принадлежащей ей 60%-ной доли в компании "СинтезРейл", говорится в сообщении железнодорожного холдинга. Сумма сделки составит 1,1 млрд рублей, она будет оплачена денежными средствами.

Кроме того, Globaltrans выплатит дивиденды за I полугодие 2021 года в размере 22,5 рублей на акцию, следует из сообщения компании. Кроме того, она нацелена выплатить по 27,97 рублей на бумагу по итогам II полугодия.

Грузовой автоперевозчик Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) завершил I полугодие 2021 года с небольшой чистой прибылью по МСФО в 23,7 млн рублей против убытка в 22,5 млн рублей годом ранее, сообщила компания. Выручка группы выросла на 20%, до 5,59 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Русская аквакультура" (-2%) по МСФО по итогам первого полугодия 2021 года составила 1,961 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 401,9 млн рублей годом ранее, сообщается в отчете компании.

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,6%) в I полугодии 2021 года сократило чистый убыток по МСФО почти в 36 раз относительно того же периода прошлого года, до 976 млн рублей, следует из отчетности компании. Выручка выросла на 37%, до 134,5 млрд рублей.

Подорожали акции "КАМАЗа" (+23,9%, до 117 рублей), "Бест эффортс банка" (+19,8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+15,6%), ПАО "Нижнекамскшина" (+14,9%), ПАО "ГАЗ" (+11,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+11,6%), "Квадры" (+11,2%), "Соллерса" (+7,5%), "Объединенной вагонной компании" (+7,4%).

В минувшую пятницу "КАМАЗ" опубликовал сильный отчет за полугодие по МСФО: чистая прибыль составила 3,969 млрд рублей против 32 млн рублей годом ранее, выручка увеличилась на 40,2% (до 118,853 млрд рублей).

ПАО "Корпорация "Иркут" (+0,5%) в I полугодии 2021 года сократило чистый убыток по МСФО почти в 12 раз относительно того же периода прошлого года, до 1,47 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Акции "Распадской" (+1,1%) обновили максимум на новостях ФАС, что структура Абрамовича Greenleas International (владеет 28,64% в Evraz) подала ходатайство в ФАС о приобретении 26,74% ПАО "Распадская". Как сообщалось, Evraz до конца года планирует завершить выделение угольных активов за периметр группы. Их деконсолидация может пройти через распределение акций угольной компании, находящихся в прямом владении Evraz (около 90,9%), всем акционерам пропорционально их долям.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 115,57 млрд рублей (из них 18,51 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 12,3 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 10,26 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).