Среднегодовой прирост выручки динамично развивающих компаний сектора ИКТ составил 36%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "СПАРК-Интерфакс" выявил самые динамично развивающиеся и финансово устойчивые компании сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в России по итогам 2017–2020 годов. В список вошли 2134 предприятия, что заметно больше результатов предыдущих лет: в 2016-2019 гг. – 1309, в 2015-2018 гг. – 977. Это компании с выручкой свыше 70 млн рублей и ее среднегодовым приростом более 10% в постоянных ценах в течение последних трех лет. Их чистые активы за последний отчетный год не являются отрицательными, а Индекс финансового риска в системе "СПАРК-Интерфакс" имеет значение "низкий" или "средний".

Как отмечают исследователи, таким критериям соответствует лишь небольшая часть компаний сферы ИКТ – около 3% (а в 2016-2019 гг. – менее 2%), однако оценка их показателей представляет особый интерес для изучения потенциала рынка в целом, поскольку эти компании имеют наибольшие шансы на выживание в условиях экономической нестабильности и пандемии и, как правило, развиваются в наиболее перспективных сегментах, формирующих бизнес-структуру сектора. Часть из них являются дочерними структурами крупных российских холдингов, которые могут способствовать ускоренному развитию своих структур, но, как показало исследование, их доля составляет лишь 5–6% от общего числа.

Половина всех динамично развивающихся компаний ИКТ сконцентрирована в Московском регионе – 47% из них зарегистрированы в Москве, 3% – в Московской области. В топ-5 регионов также входят Санкт-Петербург (13%), Свердловская и Новосибирская области (по 3%).

Большая часть успешных компаний ИКТ связана с информационными технологиями. Их доля в общем числе достигает 86%. Удельный вес телекоммуникаций составляет по 14%.

В исследовании также зафиксирована тенденция к ускорению развития компаний ИКТ, что объясняется растущей востребованностью информационно-коммуникационных технологий в условиях пандемии Covid-19 и эффективными мерами господдержки ИТ-отрасли. Если по итогам 2016-2019 года динамика существенно замедлилась по сравнению с периодом 2015-2018 гг., то теперь показатели снова начали расти. Среднегодовые темпы прироста выручки в постоянных ценах увеличились с 35% до 36% в 2017-2020 гг., прибыли от продаж – с 43% до 50%, чистой прибыли – с 45% до 49%.

При этом отмечается, что успешно развивающиеся компании ИКТ делают ставку на повышение эффективности бизнеса. Средняя рентабельность чистой прибыли достигла 18,2% по сравнению с 13,3% в 2016-2019 гг. и 3,5% в 2015-2018 гг. Эффективность бизнеса несколько снизилась лишь в телекоммуникациях, что, скорее всего, связано с необходимостью увеличения вложений в инфраструктуру в условиях массового перехода на удаленную работу. Наиболее высокий уровень прибыльности отмечался в сфере информационных технологий – 19,5% по сравнению с 14,5% в прошлом периоде.

Оценка уровня долгового бремени показывает, что динамично развивающиеся компании ИКТ обеспечивают устойчивый рост в основном за счет опоры на собственные ресурсы, а не на заемные средства. Эти компании не имели совокупного чистого долга в 2019-2020 гг., то есть размер высоколиквидных активов превышал задолженность по займам и кредитам. Чистый долг отмечался только у телекоммуникационных компаний. Их средний показатель "чистый долг/EBIT" составлял 2,4х, что было значительно ниже по сравнению с долговой нагрузкой всего телекоммуникационного сектора, достигавшей 4,8х.

Финансовое положение сектора ИКТ в целом, а это примерно 83 тыс. компаний, также характеризовалось постепенным улучшением. Совокупная выручка увеличилась в среднем на 16% - до 5655 млрд руб. в 2020 г., чистая прибыль – на 49% до 661 млрд руб. Рентабельность сектора ИКТ по чистой прибыли увеличилась в среднем с 9,2% до 11,7%. Снизилось долговое бремя. Показатель чистый долг/ EBIT упал с 2,3х до 1,8х.

Полный текст исследования "СПАРК-Интерфакс" и список динамично развивающихся компаний сектора ИКТ доступны по ссылке: https://www.spark-interfax.ru/ru/articles/sektor-ikt-v-rossii-2021.