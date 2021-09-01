Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Новак озвучил темпы восстановления сокращенной с мая 2020 года добычи нефти

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия к октябрю восстановит 65% от сокращенной с мая 2020 года добычи нефти, сообщил в интервью телеканалу "Россия24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"В соответствии с тем графиком повышения добычи, который согласован (странами ОПЕК+ на 400 тыс. б/с в месяц - ИФ), мы постепенно увеличиваем добычу. Хочу отметить, что из 2 млн б/с, которые были сокращены в мае 2020 года, то есть в период самого сложного пандемийного кризиса, когда спрос падал на 20 млн б/с, мы уже восстанавливаем добычу. К октябрю месяцу восстановим на 1,3 млн б/с, то есть фактически это будет 65% от того уровня, который мы снижали. То есть мы восстановим на две трети от снижения", - сказал он.

"Что касается 2021 года, мы (ОПЕК+ - ИФ) отметили восстановление спроса. В среднем по году мы ожидаем рост спроса примерно на 6 млн б/с, и, таким образом, останется в следующем году примерно 3-4 млн б/с до полного восстановления. На сегодняшний день уровень спроса составляет 95 млн б/с, при том, что до кризиса он составлял 101 млн б/с", - добавил Новак.

Вице-премьер отметил, что авиаперевозки восстановились на 83% от докризисного уровня, автоперевозки уже восстановлены.

Россия в рамках согласованного графика может повышать добычу нефти на 100 тыс. б/с в месяц.

Ранее Bloomberg со ссылкой на делегатов сообщил, что министры стран ОПЕК+ договорились сохранить текущий план по увеличению нефтедобычи. Таким образом, в октябре добыча будет повышена на 400 тыс. б/с. Общее исполнение сделки в июле составило 110% в июле, включая Мексику (109% без Мексики).

Александр Новак ОПЕК+

Новости по теме

Новости

Цена газа в Европе вернулась к $600/тыс. куб. м

Цена газа в Европе вернулась к $600/тыс. куб. м

Страны ОПЕК+ договорились держаться плана по наращиванию добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились держаться плана по наращиванию добычи нефти

Цены на нефть перешли к снижению на новостях из России

Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3949,1 пункта

"Роснефть" снизила цены на АЗС в России примерно на 40 копеек за литр

"Роснефть" снизила цены на АЗС в России примерно на 40 копеек за литр

Новак заявил, что кабмин не видит рисков роста цен на бензин в РФ

Доллар опустился до 73 руб. впервые с 6 августа

"Магнит" скорректировал цену покупки "Дикси"

"Магнит" скорректировал цену покупки "Дикси"

Польша в августе по-прежнему покупала газ у "Газпрома" по максимуму

Индекс РТС превысил 1700 пунктов впервые с марта 2012 года

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');