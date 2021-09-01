Новак озвучил темпы восстановления сокращенной с мая 2020 года добычи нефти

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия к октябрю восстановит 65% от сокращенной с мая 2020 года добычи нефти, сообщил в интервью телеканалу "Россия24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"В соответствии с тем графиком повышения добычи, который согласован (странами ОПЕК+ на 400 тыс. б/с в месяц - ИФ), мы постепенно увеличиваем добычу. Хочу отметить, что из 2 млн б/с, которые были сокращены в мае 2020 года, то есть в период самого сложного пандемийного кризиса, когда спрос падал на 20 млн б/с, мы уже восстанавливаем добычу. К октябрю месяцу восстановим на 1,3 млн б/с, то есть фактически это будет 65% от того уровня, который мы снижали. То есть мы восстановим на две трети от снижения", - сказал он.

"Что касается 2021 года, мы (ОПЕК+ - ИФ) отметили восстановление спроса. В среднем по году мы ожидаем рост спроса примерно на 6 млн б/с, и, таким образом, останется в следующем году примерно 3-4 млн б/с до полного восстановления. На сегодняшний день уровень спроса составляет 95 млн б/с, при том, что до кризиса он составлял 101 млн б/с", - добавил Новак.

Вице-премьер отметил, что авиаперевозки восстановились на 83% от докризисного уровня, автоперевозки уже восстановлены.

Россия в рамках согласованного графика может повышать добычу нефти на 100 тыс. б/с в месяц.

Ранее Bloomberg со ссылкой на делегатов сообщил, что министры стран ОПЕК+ договорились сохранить текущий план по увеличению нефтедобычи. Таким образом, в октябре добыча будет повышена на 400 тыс. б/с. Общее исполнение сделки в июле составило 110% в июле, включая Мексику (109% без Мексики).